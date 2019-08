La sessione estiva di Calciomercato si avvia al tramonto, infatti il due settembre scatteranno le sirene della chiusura. L’imminente scadenza avrebbe dato una spinta ulteriore ai top club per cercare di chiudere i difficili affari ancora in itinere. La trattativa che starebbe capitalizzando l’attenzione della cronaca sportiva sarebbe quella di Neymar che, insoddisfatto della sua avventura al Paris Saint Germain, vorrebbe cambiare aria.

Il brasiliano sarebbe conteso tra Barcellona e Real Madrid, ma ad oggi la fumata bianca non è ancora arrivata. La cessione del nazionale verdeoro influenzerebbe il mercato di alcuni top club europei e tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Il dt dei parigini Leonardo starebbe sulle tracce di Dybala per sostituire l’ex Barça anche se ultimamente quest’idea si sarebbe raffreddata. Secondo il quotidiano Tuttosport, in ballo tra i due club ci sarebbe anche Ivan Rakitic.

Da giorni Fabio Paratici sarebbe in contatto con i blaugrana per capire se si possa operare uno scambio tra Emre Can e Rakitic, ora però quest’ultimo potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per ammortizzare i costi nell’affare Neymar, visto che Ousmane Dembélé, al momento infortunato, vorrebbe rimanere tra i catalani. Nella riunione effettuata ieri al Camp Nou tra i vertici dirigenziali blaugrana, sarebbe emersa l’indisponibilità di versare la cifra di 200 milioni di euro richiesta dal PSG.

Le pretendenti del croato

Rakitic, dopo un quinquennio di successi, adesso avrebbe perduto agli occhi del tecnico Ernesto Valverde la titolarità, evento che il centrocampista accetterebbe malvolentieri e per cui avrebbe aperto anche al PSG, nonostante la meta più gradita rimarrebbe l’Italia. Paratici avrebbe puntato sul croato per la cessione di Can perché altrimenti il tedesco, di origini turche, sarebbe fuori dalla lista Champions League, dato che dei sette centrocampisti bianconeri risulterebbe il meno gradito a Maurizio Sarri.

In questi intrecci anche il PSG avrebbe sondato il terreno per l’ex Liverpool che sarebbe disposto a trasferirsi, appena dopo un anno in un altro top club che gli garantisca continuità di gioco, perché non vorrebbe rinunciare ad un ruolo da protagonista in nazionale nell’anno di Euro 2020. Rakitic in Serie A è apprezzato anche dall’Inter e anche stavolta potrebbe innescarsi un duello tra i bianconeri e i nerazzurri senza esclusione di colpi come è avvenuto per Romelu Lukaku.

Intanto tra la dirigenza della Continasssa e quella blaugrana è sfumata la trattativa per Juan Miranda che dovrebbe approdare allo Schalke 04 con la formula del prestito biennale come richiedevano i detentori del cartellino.