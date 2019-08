Quella di oggi è una giornata piuttosto intensa per la Juventus. Infatti, questa mattina, la squadra si è ritrovata alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. Al termine della seduta la squadra ha poi lasciato il JTC per andare all'aeroporto di Torino Caselle. Sul volo che sta portando la Juve a Trieste non c'è Cristiano Ronaldo. CR7 sta smaltendo il problema all'adduttore e per questo motivo non è stato convocato da Maurizio Sarri.

Il tecnico ha chiamato ben 24 giocatori in vista della gara contro la Triestina. Ovviamente in questo elenco c'è anche il nome di Paulo Dybala che stasera dovrebbe essere titolare nel tridente bianconero.

La lista dei convocati per il match di questa sera

Questa sera, la Juventus sarà in campo allo stadio Nereo Rocco di Trieste per sfidare in amichevole la Triestina. Questo test servirà ai bianconeri per preparare la prima di campionato contro il Parma.

Per il match odierno Sarri ha convocato 24 giocatori: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi e Buffon. Dunque il tecnico bianconero ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione del solo Cristiano Ronaldo. CR7 sta lavorando per smaltire il problema all'adduttore e il suo obiettivo è quello di poter essere in campo allo stadio Tardini di Parma per la prima di campionato.

Vista la sua assenza, questa sera, la Juve dovrebbe schierare un attacco composto dal trio formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Douglas Costa, con Federico Bernardeschi e Mario Mandzukic pronti a subentrare a gara in corso. Per il resto Maurizio Sarri non sembra avere grandi dubbi e nel suo 4-3-3 schiererà gran parte di quelli che ritiene i titolarissimi.

Un dubbio in difesa

Per il match di questa sera, Maurizio Sarri ha due piccoli dubbi e uno di questi riguarda la difesa.

Infatti, sulla destra dovrebbe agire Danilo, mentre in mezzo, accanto a De Ligt, ci sarà uno fra Bonucci e Chiellini, a sinistra invece toccherà ad Alex Sandro. Dunque il tecnico bianconero deve scegliere il partner del difensore olandese e al momento il capitano juventino sembra favorito sul numero 19 della Vecchia Signora. Anche a centrocampo c'è un piccolo rebus e riguarda Sami Khedira ed Emre Can.

Il numero 6 juventino però pare in netto vantaggio sul connazionale. A completare la linea mediana a tre dovrebbero esserci Miralem Pjanic e Adrien Rabiot. A gara in corso, invece, ci sarà spazio anche per Aaron Ramsey. I tifosi bianconeri non vedono l'ora di vedere in campo il gallese e per farlo in molti saranno allo stadio Nereo Rocco. Chi non potrà essere nell'impianto di Trieste potrà vedere la partita in TV su Sky Sport Serie A, Sky Sport 251 e in chiaro su TV8 canale 8 del digitale terrestre.

Per gli abbonati Sky c'è anche l'opzione SkyGo per vedere il match in streaming.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Dybala, Higuain, Douglas Costa.