La Juventus è pronta a disputare l'ultima amichevole della preparazione estiva conto la Triestina, prevista sabato 17 agosto alle ore 20:45. Sarà occasione per Maurizio Sarri per testare il livello della rosa bianconera sia dal punto di vista tattico che da quello atletico. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco di Maurizio Sarri ma l'esigenza principale resta la cessione di alcuni esuberi, sia per alleggerire la rosa che per motivi di bilancio.

Come è noto però, la dirigenza è spesso attenta al mercato dei giovani e all'individuare quei giocatori che potrebbero diventare utili nell'immediato alla prima squadra. Ne è l'esempio l'acquisto del classe 1999 De Ligt dall'Ajax ma anche quello di Demiral dal Sassuolo, difensore del 1998. A tal riguardo, Il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe individuato un ulteriore ed importante rinforzo.

Ci riferiamo al terzino sinistro del Barcellona Miranda, un giovane classe 2000 che ha contribuito alla vittoria dell'Europeo under 19 della Spagna. Il giocatore piace alla Juventus, che vorrebbe investire almeno 10 milioni di euro per il suo acquisto.

Juventus, Miranda apprezza il trasferimento in bianconero

Secondo Calciomercato.com, la Juventus potrebbe presentare un'importante offerta per il terzino sinistro spagnolo Miranda, attualmente al Barcellona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

L'idea dei bianconeri è acquistarlo a titolo definitivo mentre la società catalana, che crede molto nelle potenzialità del giocatore, vorrebbe invece o riservarsi un diritto di riacquisto o eventualmente cederlo in prestito. È evidente che la Juventus non apprezza le possibilità offerte dal Barcellona e vorrebbe quindi un acquisto a titolo definitivo del giocatore. Proprio per questo la società catalana potrebbe avallare una cessione in prestito, magari al Marsiglia del direttore sportivo ex Barcellona Zubizarreta, che conosce benissimo il terzino spagnolo. Quest'ultimo però sarebbe interessato ad un eventuale trasferimento alla Juventus, ed accetterebbe una nuova sfida con la maglia bianconera.

Il mercato della Juventus

Resta l'esigenza della Juventus di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio cessione ci sono Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Per il difensore centrale così come per il centrocampista francese l'interesse principale è quello del Monaco mentre per il tedesco le quotazioni per una sua permanenza sono in evidente rialzo. Infine, per il settore avanzato, il giocatore con più probabilità di lasciare Torino sarebbe Mandzukic: la punta croata interessa in Germania, in particolar modo a Borussia Dortmund ed il Bayern Monaco allenato dal connazionale Kovac.