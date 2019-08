L'esigenza primaria della Juventus resta quella di piazzare sul mercato alcuni esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio, provato da alcuni pesanti investimenti, come l'acquisto di De Ligt dall'Ajax. Gran parte delle cessioni potrebbe riguardare il settore avanzato: le ultime indiscrezioni confermano di un possibile scambio Dybala-Lukaku con il Manchester United, mentre la punta Kean è praticamente un giocatore dell'Everton.

A rischio anche la permanenza di Mandzukic, che piace al Borussia Dortmund, ad alcune società cinesi e alla Fiorentina, e quella di Higuain, anche se, secondo Sky, l'argentino vuole rimanere in bianconero e rilanciarsi a Torino dopo una stagione, quella scorsa, non ideale dal punto di vista realizzativo.

Sky, Higuain vuole restare alla Juventus

Secondo la nota emittente satellitare, Higuain vuole rimanere alla Juventus.

Nonostante la volontà della dirigenza bianconera sarebbe quella di cedere l'argentino anche per il pesante ingaggio che percepisce (arriva a 10 milioni di euro a stagione con i bonus), Higuain vorrebbe rilanciarsi in bianconero convinto di poter ritornare ad essere il giocatore di due stagione fa alla Juventus. Inoltre la presenza a Torino di Maurizio Sarri potrebbe aiutarlo a ritrovare quella capacità realizzativa di un tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

Resta, però, l'interesse della Roma, che prima dovrà cedere Dzeko. Come è noto il bosniaco interessa all'Inter, ma la Roma vuole 20 milioni di euro mentre la società di Suning non vorrebbe spendere più di 15 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Nonostante la volontà di Higuain, non è da escludere una partenza dell'argentino: se fosse confermata la cessione e se si concretizzasse lo scambio Dybala-Lukaku, la Juventus potrebbe investire i soldi ricavati dalla partenza di Higuain sul centrocampista offensivo della Fiorentina Chiesa.

Come è noto, però, la volontà della dirigenza toscana è quella di non cedere il nazionale italiano anche se sarebbe controproducente tenere in rosa un giocatore che vuole andare via. Restando sulle cessioni, si attendono novità dal fronte Perin, Joao Cancelo, Khedira e Matuidi: il portiere, dopo il trasferimento saltato al Benfica, potrebbe accettare l'offerta dell'Aston Villa, mentre ancora non si sarebbe concretizzato il possibile trasferimento di Joao Cancelo al Manchester City.

Khedira, invece, piace in Inghilterra, (Wolverhampton ed Arsenal) ma anche in Turchia, con il Fenerbahce che potrebbe offrire un ricco contratto al tedesco. Per quanto riguarda Matuidi, potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Francia, al Paris Saint Germain. Il giocatore vuole giocare titolare in previsione degli Europei 2020.