La Juventus si appresta a cedere alcuni esuberi della rosa, non solo per sistemare il bilancio, ma anche per ricavare quel tesoretto utile da investire poi sugli acquisti ideali al gioco di Maurizio Sarri. Dopo Spinazzola, è in via di definizione la partenza di Kean all'Everton, con i bianconeri che potrebbero incassare circa 30 milioni di euro più bonus. Una somma notevole ed una plusvalenza che sistema a livello finanziario il bilancio bianconero.

Proprio questa cessione potrebbe riaprire una trattativa che sembrava oramai definita ad inizio luglio: parliamo del trasferimento di Joao Cancelo al Manchester City. La Juventus voleva 55-60 milioni di euro per il suo terzino, senza contropartita tecnica ma, come scrive Tuttosport, la cessione remunerativa di Kean potrebbe portare la Juventus ad accettare una contropartita tecnica per la cessione di Joao Cancelo.

Juventus, offerta cash più Danilo per Joao Cancelo

Come scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe accettare l'offerta per Joao Cancelo del Manchester City, nello specifico circa 35 milioni di euro più il cartellino del brasiliano Danilo. Se quindi inizialmente i bianconeri volevano solo cash, la cessione di Kean ha sistemato in parte il bilancio bianconero, proprio per questo l'arrivo del brasiliano non è da escludere, in quanto la Juventus, se dovesse partire il portoghese, dovrà necessariamente investire su un sostituto.

Potrebbe essere adattato nel ruolo di Joao Cancelo anche Cuadrado, ma la dirigenza bianconera starebbe cercando più un difensore di ruolo. Si attendono novità a riguardo, ma con la partenza di Joao Cancelo potrebbe arrivare un'importante plusvalenza. Altre cessioni che potrebbero concretizzarsi in questo Calciomercato sono quelle di Perin, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic.

Il mercato della Juventus

Sempre in Inghilterra potrebbero finire alcuni degli esuberi della rosa bianconera: il portiere ex Genoa ad esempio piace all'Aston Villa, mentre Khedira potrebbe trasferirsi all'Arsenal.

Per quanto riguarda Matuidi, il nazionale francese, con gli arrivi di Ramsey e Rabiot potrebbe perdere la titolarità alla Juventus. Ecco perché, in previsione Europei 2020, il giocatore ha bisogno di giocare titolare ed un ritorno in Francia, in particolar modo al Paris Saint Germain, non è da escludere. La Juventus lo valuta circa 25 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato, potrebbe svilupparsi lo scambio Dybala-Lukaku ma anche Higuain e Mandzukic potrebbero lasciare Torino.

L'argentino piace alla Roma mentre la punta croata interessa al Borussia Dortmund ed ad alcune società del campionato cinese.