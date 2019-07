La Juventus ha ufficialmente ripreso la preparazione fisica dopo la pausa post tournée asiatica. Sono rientrati anche due dei reduci dalla Coppa America, ovvero Cuadrado e Bentancur mentre entro la settimana la rosa bianconera dovrebbe essere completa. Il lavoro del tecnico Sarri riguarderà in questa fase soprattutto la parte tattica mentre la dirigenza bianconera prosegue la ricerca sul mercato dei giocatori funzionali al tecnico toscano.

Prima di investire però vi è l'esigenza di piazzare alcuni esuberi della rosa, su tutti Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic. Qualora si dovessero concretizzare alcune delle cessioni prima menzionate, parte del tesoretto dovrebbe essere utilizzato per un acquisto a centrocampo ed uno nel settore avanzato. I nomi più chiacchierati sono i soliti: si va da Chiesa della Fiorentina fino ad Icardi dell'Inter.

Arrivano però importanti indiscrezioni dalla Spagna, nello specifico dal quotidiano 'Marca', riguardo al possibile investimento della dirigenza bianconera a centrocampo: secondo il giornale sportivo spagnolo il tecnico Sarri avrebbe chiesto il centrocampista offensivo del Tottenham Eriksen.

Juventus, Sarri vuole aggiungere qualità in mezzo al campo

Sarri vorrebbe aggiungere qualità in mezzo al campo e il nome individuato sarebbe quello del centrocampista danese del Tottenham Eriksen.

Come è noto il giocatore è in scadenza di contratto nel 2020 con la società inglese e sembrerebbe non avere intenzione di rinnovare l'intesa contrattuale con il Tottenham. Proprio per non rischiare di perderlo a parametro zero e quindi per monetizzare, la società inglese potrebbe cederlo già in questa sessione di Calciomercato, e la Juventus potrebbe cogliere l'opportunità: acquistare un giocatore di qualità a prezzo scontato.

Ci sarebbe poi anche il Real Madrid sul giocatore, anche se le ultime indiscrezioni parlano di un possibile investimento della società spagnola per il centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba.

Ceduto Kean ora i bianconeri puntano a sfoltire ulteriormente la rosa

Come dicevamo, in caso di più cessioni, la Juventus potrebbe investire a centrocampo e nel settore avanzato. A proposito di partenze, il 31 luglio sono previste le visite mediche e la firma di Kean con l'Everton.

La punta italiana si trasferirà alla società inglese per 30 milioni di euro più bonus, che potrebbero arrivare fino a 40 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto fino al 2024 a 3 milioni di euro a stagione più bonus. Dopo Spinazzola quindi, la Juventus è pronta a cedere un altro giocatore. Si attendono novità anche su Khedira, che piace all'Arsenal, e su Matuidi, che potrebbe ritornare al Paris Saint Germain.

Per quanto riguarda il settore avanzato, Higuain potrebbe rimanere così come Mandzukic, mentre Dybala potrebbe essere inserito in uno scambio con il Manchester United per Lukaku.