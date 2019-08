Il mercato potrebbe regalare sorprese in questi ultimi giorni di trattative: come è noto infatti il Calciomercato estivo chiuderà il 2 settembre ed alcune società di Serie A devono necessariamente completare le rispettive rose sia in acquisti che in cessioni. La situazione più particolare riguarderebbe proprio la Juventus, che sta avendo molte difficoltà nel piazzare gli esuberi della rosa bianconera sul mercato.

Difficilmente quindi potrebbe esserci un investimento se la dirigenza bianconera non riuscirà a cedere alcuni giocatori: a rischio partenza ci sono Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non è esclusa qualche cessione a sorpresa dell'ultima ora. A tenere banco è come al solito la situazione Dybala, rimasto in panchina nella prima giornata di Serie A a Parma e che non avrebbe apprezzato la decisione di Sarri di non schierarlo titolare.

Secondo il noto sito Calciomercato.com, l'argentino potrebbe essere ceduto entro il 2 settembre e se da una parte è da escludere il trasferimento all'Inter (ci sarebbe il veto di Andrea Agnelli allo scambio Icardi-Dybala), dall'altra potrebbe concretizzarsi invece la cessione al Paris Saint Germain del 10 bianconero.

'Può succedere di tutto'

D'altronde il vice presidente della Juventus Pavel Nedved è stato esauriente nelle dichiarazioni post sorteggio Champions League a Montecarlo: nel mercato può succedere di tutto.

Non ha quindi escluso una partenza di Dybala, che rimane quindi uno dei pezzi pregiati della rosa bianconera. Per l'argentino potrebbe esserci un'offerta del Paris Saint Germain, che sta cedendo Neymar al Barcellona. Nella trattativa con la società catalana, oltre ad incassare una somma vicina ai 170 milioni di euro, la società francese potrebbe ottenere come contropartita tecnica Dembelé ma potrebbero esserci altri acquisti nel settore avanzato da parte del Paris Saint Germain e Dybala è da sempre apprezzato dalla dirigenza francese, in particolar modo dal direttore tecnico Leonardo.

La Juventus non avrebbe problemi quindi a cedere l'argentino, nonostante ci troviamo ad appena tre giorni dalla fine del calciomercato estivo, magari utilizzando la somma incassata per investirla sulla punta oramai fuori rosa all'Inter Icardi.

La Juventus è sempre interessata ad Icardi

Nonostante le parole di Paratici nel pre partita di Parma-Juventus in cui ribadiva la fiducia alle punte presenti nella rosa bianconera, come è noto i bianconeri cercano una punta centrale di qualità e l'argentino dell'Inter rappresenterebbe il rinforzo ideale per la dirigenza e per il tecnico Maurizio Sarri.

Inoltre è evidente il segnale lanciato dalla Juventus che ha assegnato la 21 a Higuain, liberando la maglia numero 9: ovvero investire su una punta centrale, possibilmente in questo calciomercato estivo.