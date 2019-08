Prove di disgelo tra Inter e Juventus in vista degli ultimi giorni di Calciomercato. Le due società hanno sicuramente caratterizzato questa sessione estiva, in particolar modo per la rivalità tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici e l'affare Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza dei bianconeri, portando il belga a casa per 65 milioni di euro più bonus, anche grazie al rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United.

E proprio la Joya potrebbe rappresentare uno dei motivi per cui i dirigenti metterebbero da parte le vicissitudini del passato, ponendo gli interessi delle rispettive società davanti a tutto.

Contatto tra Inter e Juventus

Nel week end ci sarebbe stato il primo contatto tra Inter e Juventus tramite l'amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta e il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici.

A svelare i dettagli della telefonata è stata la Gazzetta dello Sport che spiega come, dopo l’imbarazzo iniziale, dovuto anche alla casualità dell’approccio, il ghiaccio si sia rotto in pochi secondi. E gli amici di entrambi assicurano che è scappata pure qualche battuta, con i sorrisi di una volta. Il dialogo è partito senza particolari accelerazioni apparenti.

Non è stata apparecchiata una vera e propria trattativa tra i due club, ma è inevitabile che al centro dei discorsi sia finito Mauro Icardi, vero obiettivo di mercato della Juventus da tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Subito archiviata la possibile proposta di 35 milioni di euro più il cartellino di Mario Mandzukic, visto che l'obiettivo dell'Inter resta Paulo Dybala, non durante il primo match di campionato contro il Parma sabato.

L'Inter punta Dybala

Il disgelo tra Inter e Juventus potrebbe facilitare uno degli affari più importanti degli ultimi anni del calcio italiano. I bianconeri vogliono fortemente Mauro Icardi, tanto da tenere libera la maglia numero 9, visto che Higuain ha preso la 21.

I nerazzurri invece vogliono fortemente Paulo Dybala, con Giuseppe Marotta suo grande estimatore. Fu proprio lui a portarlo alla Juve nell'estate del 2015, acquistandolo per 40 milioni di euro dal Palermo. I due si sono sentiti e la Joya avrebbe dato anche il placet a trasferirsi a Milano, rifiutando il mese scorso il trasferimento in Premier League, con Tottenham e Manchester United fortemente interessate a lui.

Uno scambio che sistemerebbe il bilancio di entrambe grazie alla grande plusvalenza realizzata. I due argentini infatti verrebbero valutati circa 80 milioni di euro e questo permetterebbe di sistemare i conti almeno per questa stagione.