Mentre i negoziati con l'Atletico Madrid per Angel Correa sono più o meno arenati, il Milan sta analizzando il mercato per un giocatore che può aiutare i rossoneri a migliorare il loro attacco. Inoltre, il giocatore deve essere versatile, per quanto riguarda la posizione. La ricerca della dirigenza rossonera avrebbe portato a un nome: Rodrigo De Paul. L'attaccante argentino è stato pesantemente legato a un trasferimento alla Fiorentina quest'estate, ma l'affare secondo le ultime indiscrezioni non sarebbe chiuso.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' la dirigenza rossonera sarebbe pronta a sondare il terreno con l'Udinese per un potenziale accordo. Secondo quanto riferito, i bianconeri chiedono 35 milioni di euro e anche se diverse squadre sono interessate, la necessità di Giampaolo di avere un rinforzo potrebbe accelerare tutto. Il prezzo del trasferimento rientra nel budget dei rossoneri, anche se la formula sarebbe un problema. A meno che non riescano a vendere Andre Silva, possono solo offrire un prestito con un'opzione di acquisto.

Calciomercato Milan, potrebbe essere James Rodriguez il colpo last minute

Il Milan sta pensando di tentare un approccio, anche se in ritardo per il centrocampista del Real Madrid James Rodriguez con la chiusura della finestra di mercato estiva sempre più imminente. Il 28enne ha trascorso le ultime due stagioni in prestito dai Los Blancos al Bayern Monaco, dove ha messo a segno 15 gol e 20 assist in 67 presenze.

Secondo Sport Italia, i rossoneri potrebbero cercare di sfruttare le loro eccellenti relazioni con il Real Madrid per far sbarcare il colombiano a Milano prima che la finestra si chiuda. Il Milan aveva precedentemente completato l'acquisto di Theo Hernandez dai madrileni, a quanto si dice, all'epoca era già stato offerto Rodriguez. Con le trattative per l'attaccante dell'Atletico Madrid Angel Correa che sono sempre più complicate, il fantasista colombiano potrebbe davvero essere un'opzione last minute per il mercato rossonero, vista la necessità di rinforzi palesata nella prima uscita contro l'Udinese.

Capitolo cessioni, Calhanoglu potrebbe andare al Torino

Dopo due stagioni piuttosto deludenti al Milan, Hakan Calhanoglu sta cercando di dimostrare che i dubbiosi sbagliano in questa stagione, anche se non ha iniziato troppo bene. Il direttore sportivo Paolo Maldini lo considera vendibile, ma solo a determinate condizioni, secondo quanto riportato da 'calciomercato.com': deve essere un trasferimento permanente, per non meno di 20 milioni di euro.

Calhanoglu ha già detto di no al Fenerbahce, poiché vuole rimanere a Milano. Nei giorni scorsi, anche il Torino ha mostrato interesse per il giocatore, pertanto un'offerta dell'ultimo minuto da parte torinese non dovrebbe essere esclusa dai rossoneri, anche se il tempo sta per scadere e Calhanoglu vuole rimanere.