Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che in questo momento ha abbondanza di difensori centrali. Il nuovo acquisto De Ligt non è sceso in campo alla prima di campionato contro il Parma, mentre Rugani non finirà alla Roma, che ha appena ufficializzato Smalling. Demiral, che ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante, è finito nel mirino del Milan. La dirigenza rossonera apprezza non poco il calciatore turco, pagato diciotto milioni dalla Juventus in questa sessione estiva di calciomercato.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il Milan potrebbe mettere sul piatto Jesus Suso, forse il giocatore più talentuoso del club rossonero, ma che ancora non si è ambientato con il nuovo tecnico Marco Giampaolo.

Suso, infatti, ha faticato moltissimo nella prima partita di campionato contro l'Udinese, essendo stato impiegato in una zona di campo a lui non congeniale. Lo spagnolo come trequartista non ha reso come ci si aspettava, tanto che la dirigenza rossonera non escluderebbe una cessione a sorpresa.

Sia Demiral che Suso, comunque, sarebbero delle notevoli plusvalenze per la Juventus ed il Milan, tanto che in queste ultime ore si è parlato di uno scambio di giocatori. Ma vediamo tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato.

Mercato Juventus, possibile scambio Demiral-Suso

In casa Milan l'interesse per Demiral risale a giugno ed è risbocciato in questi ultimi giorni di calciomercato estivo.

La dirigenza rossonera, però, non sarebbe intenzionata a mettere sul piatto i trentacinque milioni di euro richiesti dalla Juventus, dunque potrebbe decidere di intavolare uno scambio con Jesus Suso. Questa strada potrebbe portare poi alla cessione di Musacchio in Liga, al Valencia o al Betis Siviglia, operazione di mercato che renderebbe più facile l'acquisto di Correa dell'Atletico Madrid, uno degli obiettivi principali del Milan in questa sessione di calciomercato estiva (sarebbe infatti lui il sostituto di Suso, giocatore che ha dimostrato di non essere adatto al ruolo di trequartista, posizione fondamentale per le idee di calcio del nuovo tecnico rossonero Marco Giampaolo).

La Juventus potrebbe mettere a segno un'importante plusvalenza, dal momento che Demiral è stato pagato diciotto milioni di euro dal Sassuolo. Suso, inoltre, è un giocatore che piacerebbe moltissimo a Maurizio Sarri. Lo spagnolo, infatti, ha delle caratteristiche tecniche molto simili a quelle di Insigne. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Intanto, pare che la Juventus abbia offerto all'Inter 35 milioni più Mandzukic per Icardi.