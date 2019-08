Le prossime ore si preannunciano frenetiche per il mercato europeo, poiché l'8 agosto in Inghilterra si chiuderà la campagna trasferimenti estiva in entrata. Di conseguenza, anche le squadre italiane potrebbero accelerare i tempi per chiudere le trattative con le società d'oltremanica.

In particolare, la Juventus potrebbe fare un ultimo tentativo per arrivare a Romelu Lukaku. I bianconeri avevano provato a prendere il belga in uno scambio con il Manchester United con Paulo Dybala.

Tuttavia, il mancato accordo tra i Red Devils e l'argentino ha fatto saltare tutto.

Adesso La Joya è di nuovo alla Continassa e ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri. Nonostante ciò, il suo futuro resta in bilico e la permanenza alla Juve è tutt'altro che scontata. Dunque, in questa fase lo scambio fra l'argentino e Lukaku ha subito un brusco stop, ma i bianconeri sarebbero comunque ancora interessati all'attaccante belga.

Per questo motivo, il ds Paratici starebbe vagliando delle soluzioni alternative per arrivare al bomber del Manchester United, e tra queste rientrerebbe anche Mario Mandzukic.

Paratici non ha abbandonato la pista Lukaku

Nonostante lo scambio Paulo Dybala-Romelu Lukaku tra Juventus e Manchester United sia tramontato, pare che i bianconeri stiano studiando una nuova strategia per acquistare comunque il centravanti belga.

L'idea del club torinese sarebbe quella di provare ad inserire nella trattativa il cartellino di Mario Mandzukic più un conguaglio economico che magari potrebbe arrivare dalla cessione di Rugani.

A questo punto, resta da capire se davvero Fabio Paratici accelererà per mettere le mani sul centravanti dei Red Devils, oppure se virerà su altri obiettivi.

Intanto, oltre alle entrate, il ds juventino è impegnato anche sul fronte delle uscite.

Uno dei nomi in lista di partenza è quello di Mattia Perin: il portiere 26enne qualche settimana fa sembrava ad un passo dal Benfica, ma poi l'affare è andato a monte e il giocatore è rientrato a Torino. La società piemontese sta lavorando per trovare una nuova sistemazione all'ex Genoa, e in queste ultime ore pare sia spuntato l'interesse del Monaco.

La squadra monegasca vorrebbe acquisire Perin in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Dunque, se quest'operazione dovesse andare in porto, l'estremo difensore di Latina potrebbe trovare un posto da titolare e, di conseguenza, giocarsi le sue chance di essere convocato dalla Nazionale italiana per i campionati europei del 2020.

Stasera 6 agosto Danilo sarà a Torino

Fabio Paratici nella giornata di ieri ha chiuso lo scambio Joao Cancelo-Danilo con conseguente conguaglio economico di circa 28 milioni di euro in favore dei bianconeri.

Il difensore brasiliano è atteso a Torino per il tardo pomeriggio o al massimo per stasera. Domani mattina, invece, sarà la volta delle visite mediche al JMedical. Fatto ciò, arriverà il momento della firma sul contratto, e subito dopo Danilo potrà cominciare a lavorare agli ordini di Maurizio Sarri.

Il terzino ex Real Madrid a Torino ritroverà Alex Sandro con il quale ha giocato sia in Brasile che al Porto. Indubbiamente la presenza del connazionale aiuterà il nuovo acquisto dei campioni d'Italia ad ambientarsi al meglio. Il giocatore 28enne percepirà un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.