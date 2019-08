Ormai l'attesa è terminata e sabato 24 agosto 2019 inizierà nuovamente la stagione di Serie A 2019/2020. Sabato sera alle ore 20:45 ci sarà il primo anticipo di questo nuovo campionato ed a scendere in campo saranno Fiorentina-Napoli. La partita sarà visibile su Sky Sport. La gara tra gli uomini di Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella potrà essere seguita in diretta tv sui canali Sky e anche in streaming utilizzando sempre l'applicazione Sky go.

Serie A: Fiorentina-Napoli e ultime news di mercato

Il primo anticipo di Serie A vede due squadre con un fattore in comune, ovvero l'acquisto di un calciatore che da pochi giorni si è aggregato alla squadra. Adesso non si sa se i due neo acquisti scenderanno in campo, ma la curiosità per i tifosi è davvero enorme. La Fiorentina ha acquistato da pochissimi giorni il calciatore francese Frank Ribery, svincolato dal Bayern Monaco.

Dall'altra parte invece il Napoli di Ancelotti ha finalmente chiuso la pratica Lozano. Stando alle indiscrezioni i due calciatori di sicuro non scenderanno in campo in questo anticipo di Serie A.

Il tecnico viola dovrebbe proporre una Fiorentina davvero ultra offensiva con Boateng dietro le punte Chiesa e Sottil, uno di questi ultimi due potrebbe lasciare il campo per qualche minuto finale al neo acquisto Ribery.

Il Napoli di Ancelotti invece è orfano di Milik che resterà fuori per un infortunio, quindi al centro dell'attacco ci sarà il consolidato Mertens supportato a sinistra da Lorenzo Insigne e a destra da Callejon.

Fiorentina-Napoli, probabili formazioni

La Fiorentina dovrebbe giocare con un 4-3-3 con Dragowski tra i pali, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi in difesa. Pulgar, Badelj, Benassi a centrocampo e Chiesa, Boateng e Sottil in attacco.

Il Napoli invece dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Meret in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam in difesa, Allan, Zielinski a centrocampo e Callejon, Ruiz, Insigne e Mertens in attacco.

La diretta Tv non sarà trasmessa da DAZN

La gara tra Fiorentina-Napoli valida per la prima giornata di Serie A, si giocherà sabato 24 agosto allo stadio Franchi ed avrà inizio alle ore 20:45.

La partita sarà trasmessa da Sky in particolare sul canale Sky Sport Serie A e anche su Sky Calcio 1. La prima giornata di campionato sarà totalmente un'esclusiva di Sky, quindi solo per questo motivo non si potranno vedere le gare degli anticipi e dei posticipi sulla piattaforma DAZN. Per tutti coloro che non hanno un abbonamento a Sky potranno seguire il primo anticipo di Serie A grazie a Now Tv acquistando anche il singolo evento.

Di sicuro Montella e Ancelotti avranno preparato questa partita nei minimi dettagli e quindi quasi sicuramente ci sarà un grande spettacolo al Franchi.