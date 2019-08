Il campionato italiano si prepara ad accogliere nuovamente Gary Medel. Il centrocampista cileno, infatti, è ormai ad un passo dal dare il via alla sua nuova esperienza con la maglia del Bologna: in attesa dell'ufficializzazione del trasferimento, è atterrato nel capoluogo emiliano per sottoporsi alle visite mediche di rito. Dunque, il club felsineo sta per abbracciare il suo "pitbull", molto amato dai tifosi dell'Inter per i suoi trascorsi in maglia nerazzurra.

Il 32enne di Santiago del Cile, infatti, dal 2014 al 2017 ha militato tra le fila della Beneamata, mettendo insieme tra campionato e coppe 101 presenze ed una rete. Nonostante non sia riuscito a conquistare dei trofei con la squadra milanese, Medel dopo Ivan Zamorano è il cileno che maggiormente è rimasto nei cuori dei sostenitori interisti, poiché nei suoi tre anni a Milano ha sempre dimostrato un certo attaccamento alla maglia, impegnandosi sempre al massimo in campo.

E adesso si prepara a dare il suo contributo di personalità ed esperienza al Bologna, puntando sicuramente a garantire una salvezza tranquilla alla compagine del patron Saputo.

Il giocatore ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni al momento del suo approdo nella città emiliana, dicendosi "molto contento" di essere tornato in Italia, e assicurando fin da subito che darà il massimo per esprimersi al meglio con la casacca rossoblu.

In queste ultime due stagioni Gary Medel ha giocato nel Besiktas, e ai cronisti ha rivelato di aver appurato che il campionato turco è piuttosto competitivo, ben più di quanto avesse immaginato.

Medel: 'Mihajlovic è un guerriero'

Gary Medel nelle prossime ore apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà per due anni (più un'opzione per la terza stagione) al Bologna, dove guadagnerà circa 3 milioni di euro netti per ogni stagione.

La società felsinea, al contempo, ha raggiunto l'accordo con il Besiktas che riceverà un indennizzo di 3 milioni. Non essendo reduce da infortuni, non si esclude che il mediano cileno possa già debuttare venerdì sera con la sua nuova squadra durante la sfida che vedrà la formazione emiliana opposta alla Spal.

Parlando di quest'avventura che - salvo imprevisti dell'ultima ora - sta per iniziare, l'ex Inter ha ricordato che al Bologna ritroverà Rodrigo Palacio che, oltre a definire suo amico, rappresenta per lui anche un grande giocatore, e per questo motivo: "Sono felice di averlo di nuovo come compagno".

Infine una battuta sul tecnico rossoblu, Sinisa Mihajlovic, che sta giocando la partita più importante della sua vita contro un brutto male, e che venerdì sera sarà regolarmente in panchina, com'è già accaduto domenica scorsa all'esordio in casa del Verona.

Medel non ha avuto alcun dubbio nel definire l'allenatore serbo "un guerriero", sottolineando che, anche se non è affatto facile lottare contro queste terribili malattie, lui certamente riuscirà a farcela non solo grazie al suo carattere e coraggio, ma anche all'affetto e al sostegno della famiglia e delle tante persone che gli vogliono bene.

E indubbiamente Mihajlovic sarà ben lieto di avere presto in squadra un altro combattente come il centrocampista cileno.