Dopo la sconfitta contro l'Udinese, il Milan starebbe cercando di completare la propria rosa con maggior frenesia.

La brutta prestazione in campionato avrebbe acceso diversi campanelli d'allarme in casa rossonera. Il tecnico Giampaolo ha anche ammesso gli errori in conferenza stampa a fine partita, spiegando che potrebbe tornare al vecchio 4-3-3, visto che tantissimi giocatori contro l'Udinese erano stati schierati fuori ruolo.

Sul fronte mercato se dovesse partire Kessie i rossoneri avrebbero quindi la possibilità di ripescare Bakayoko, giocatore lo scorso anno al Milan che si sarebbe praticamente offerto da solo ai rossoneri. Altra operazione che si starebbe monitorando e quella che porterebbe al brasiliano Everton, vista la difficoltà di portare a Milano Correa. In uscita si registrerebbe la cessione di Laxalt a Torino.

Bakayoko si ripropone al Milan

Secondo le indiscrezioni il centrocampista Kessie sarebbe vicino al Monaco. Questa operazione aprirebbe forse un buco nella rosa rossonera e in virtù di ciò potrebbe prendere di nuovo piede l'operazione Bakayoko, che secondo il quotidiano Tuttosport si sarebbe offerto con una telefonata di tornare a Milano. Non proprio una stagione del tutto positiva per lui, quella dello scorso anno, considerando il litigio con Gattuso.

D'altra parte sul campo aveva dimostrato di essere un valido elemento e per questo motivo il Milan potrebbe seriamente prendere la cosa in considerazione.

Se Correa si complica si potrebbe tornare su Everton

L'Atletico Madrid continua a rifiutare tutte le offerte che finora il Milan ha presentato per Correa. Secondo le indiscrezioni si sarebbe arrivati fino a 38 milioni di euro. Se i rossoneri decidessero di non poter alzare ancora la posta, inevitabilmente si dovrà cercare una valida alternativa.

Il brasiliano Everton che era stato messo nel mirino a inizio mercato continua a segnare con la maglia del Gremio e secondo le indiscrezioni potrebbe tornare in auge per rilanciare il Milan di Giampaolo. Il giocatore potrebbe essere il nuovo rinforzo in attacco che serve ai rossoneri. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni ma la cifra potrebbe essere smussata.

Laxalt verso il Torino

Non una partentesi particolarmente fortunata per l'ex giocatore dell'Inter Laxalt.

Dopo pochissimi minuti giocati con la maglia del Milan la sua avventura rossonera potrebbe già essere terminata. Alla finestra per lui ci sarebbe il Torino di Cairo che potrebbe prendere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. L'operazione darebbe un po' di respiro al Milan che con il nuovo corso di Giampaolo non troverebbe in Laxalt un elemento utile alla causa.