La Juventus sta vivendo una sessione di mercato travagliata perché, quando mancano pochi giorni alla chiusura (2 settembre) non è riuscita a piazzare coloro i quali sono considerati esuberi, per cui ha cercato di mettere sul mercato altre pedine di talento come Paulo Dybala al quale non sono mancate le pretendenti, ma per vicissitudini alterne il giocatore conserverebbe ancora la 10 bianconera. Altro giocatore considerato non incedibile è Miralem Pjanic.

In ogni stagione il bosniaco verrebbe messo in discussione, in questa sessione la sua vendita è stata considerata meno perché il nuovo allenatore Maurizio Sarri lo ritiene uno dei punti fermi sul quale imperniare il progetto. Il talento di Pjanic è indiscutibile anche se l'allenatore in questo precampionato avrebbe chiesto al centrocampista di non indugiare sul pallone, cercando di abituarsi a due tocchi e nel contempo giocare più palloni fino a sfiorare quota 150.

Pjanic oggetto del desiderio di Leonardo

Se un anno fa l'ex romanista era entrato nel mirino del Barcellona, questa volta a corteggiarlo sarebbero Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Il dt dei parigini Leonardo sarebbe un grande estimatore del bosniaco come del resto lo è di Bonucci e intavolare una trattativa con il ds Paratici non sarebbe impossibile perché i due dirigenti hanno buoni rapporti, basti pensare allo scambio Caldara- Higuain-Bonucci, quando il dirigente brasiliano era al Milan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

L'imminente tramonto del Calciomercato non deporrebbero a favore di questa operazione.

Secondo il quotidiano Tuttosport, i torinesi e i transalpini, in questi giorni, sarebbero costantemente in contatto sia per quanto riguarda l’eventuale cessione di Dybala, ma anche per considerare alcune pedine in uscita gradite alla Vecchia Signora come Angel Di Maria, o per ponderare il profilo di Marco Verratti che non mancherebbe mai di essere accostato alla Juve, questa volta inserendolo nello scambio con Pjanic.

Al club di Al-Khelaifi interesserebbe anche Mario Mandzukic per far fronte agli infortuni di Cavani e Mbappé. La proposta per il croato è stata inoltrata al diretto interessato, il quale starebbe riflettendo se accettarla o continuare in bianconero, nonostante sia fuori dai piani della Juve e del nuovo allenatore.

L'interesse dei bavaresi

Il Bayern Monaco avrebbe sondato il terreno per Pjanic a inizio sessione, ma poi i discorsi si sarebbero arenati sul nascere.

Se i tedeschi si decidessero ad inoltrare un’offerta per l’ex Roma, i bianconeri non si opporrebbero alla vendita, ma pretenderebbero 80 milioni di euro. Un’operazione così importante sembrerebbe molto difficile da concludere in poco tempo e ciò farebbe felice Sarri, visto che lo considera una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico.