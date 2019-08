Con la chiusura del mercato fissata al 2 settembre, i dirigenti del Milan stanno lavorando alacremente per mettere a disposizione di Marco Giampaolo altri rinforzi. In particolare, sembra proprio che la società rossonera voglia portare a termine alcune operazioni in attacco, soprattutto dopo la scialba prestazione in fase offensiva offerta dalla squadra lombarda domenica pomeriggio quando ha perso per 1-0 la sua prima gara della Serie A 2019-2020 contro l'Udinese.

A tal proposito, l'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà ha lanciato alcune indiscrezioni su Correa, affermando che Zvonimir Boban sarebbe atteso a Madrid nelle prossime ore per cercare di sbloccare l'operazione legata all'attaccante argentino. Del resto, la debacle di Udine avrebbe messo in risalto come il Milan abbia bisogno di esterni offensivi di qualità, soprattutto se davvero Giampaolo dovesse archiviare il modulo con il trequartista per passare al 4-3-3.

L'Atletico Madrid per lasciar partire Correa vorrebbe incassare non meno di 50 milioni di euro, cifra proibitiva per il club lombardo che nel frattempo non è (ancora) riuscito a cedere André Silva.

Ad ogni modo, il viaggio di Boban bella capitale iberica gli dovrebbe consentire di tastare il terreno anche per James Rodriguez del Real Madrid. Pedullà riporta che il fantasista colombiano sarebbe già stato offerto ai rossoneri nel mese di luglio.

Dunque, non è da escludere che la dirigenza meneghina possa fare un tentativo per capire se ci sarebbe la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano dopo essere stato a lungo ad un passo dal Napoli.

Milan, Giampaolo pronto a cambiare il modulo di gioco

I rossoneri hanno deluso alla prima stagionale in Serie A, incappando in una sconfitta di misura in casa dell'Udinese, maturata dopo la rete di testa di Rodrigo Becao al 72° minuto.

Aldilà del risultato negativo, preoccupa soprattutto la scialba prestazione offerta dalla squadra lombarda che ha creato poche occasioni da rete, dimostrando di essere alquanto lenta e prevedibile sul campo.

Nel dopo-partita, ai microfoni di Sky Giampaolo ha lasciato intendere che già dalla prossima settimana potrebbe abbandonare il 4-3-1-2, suo marchio di fabbrica nelle precedenti esperienze all'Empoli e alla Sampdoria.

Il tecnico, infatti, potrebbe passare ad un 4-3-3 che sarebbe ben più adatto alle caratteristiche di Suso e Piatek.

L'edizione odierna del Corriere della Sera si è particolarmente soffermata sull'inefficacia del gioco del Milan contro l'Udinese. In particolare, ha destato molte perplessità la mancanza di tiri in porta pericolosi da parte dei giocatori d'attacco, con Suso fuori posizione nelle vesti di regista e Piatek quasi completamente avulso dal gioco.

Di conseguenza, anche secondo il quotidiano milanese sarebbe opportuno passare al 4-3-3, un cambiamento che risulterebbe gradito ai dirigenti Maldini e Boban.