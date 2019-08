Un doppio scambio che starebbe prendendo piede proprio in questi minuti e che porterebbe a Milano due giocatori funzionali ai rispettivi progetti di Antonio Conte e Marco Giampaolo. Ormai manca poco alla chiusura del Calciomercato e i due club, Inter e Milan, devono completare le rose da mettere a disposizione ai propri allenatori, cercando di piazzare in uscita anche i giocatori non propriamente funzionali al progetto.

Dalbert alla Fiorentina potrebbe esplodere definitamente, visto che su di lui ci sono ancora molti occhi puntati, nonostante le prestazioni non eccellenti all'Inter, mentre Biraghi in nerazzurro potrebbe dare man forte ad Asamoah sulla fascia sinistra. In rossonero invece si pensa a Demiral, neo acquisto della Juventus, con Suso che potrebbe finire in bianconero.

Plusvalenza e trattative incrociate: le motivazioni dello scambio Demiral-Suso

Non sarebbe il solito scambio secco.

La trattativa che porterebbe Demiral al Milan e Suso alla Juventus racconterebbe più di quanto sembra. Secondo la ricostruzione fatta da Sportmediaset, i rossoneri vorrebbero tanto per cominciare fare una ricca plusvalenza con Suso, apparso con le pile scariche e forse desideroso di cambiare aria. Con l'arrivo di Demiral i rossoneri potrebbero piazzare Musacchio in uscita, destinazione Spagna, e affondare il colpo per Correa.

Dunque un giro di giocatori che potrebbe portare nuove forze alla squadra di Giampaolo. Le casse ringrazierebbero. Dall'altra parte, invece, la Juventus si ritroverebbe con l'ennesimo esterno offensivo in rosa, ed è per questo che a Torino si starebbero monitorando le situazioni di altri giocatori in squadra. Suso però potrebbe rappresentare la nuova versione di Insigne a Torino, mentre per far partire Demiral, e realizzare una ghiotta plusvalenza praticamente in un mese, si starebbe monitorando la situazione di Rugani, obiettivo della Roma.

Biraghi per Dalbert: lo scambio sarebbe molto vicino

Gli addetti ai lavori sono molto sicuri di questo scambio. Secondo il clima di fiducia intorno alla trattativa, Biraghi potrebbe vestire nerazzurro entro la fine del mercato e Dalbert potrebbe indossare la casacca viola. Uno scambio che effettivamente potrebbe accontentare tutti. Dalbert ha rifiutato molte offerte arrivategli in questa sessione, accettandone alcune che invece ha rifiutato l'Inter.

Restare a Milano appare proibitivo, nonostante il giocatore abbia dimostrato in estate che con Conte ed il nuovo ruolo potrebbe anche dare il suo contributo alla causa nerazzurra. Evidentemente c'è poca fiducia nel giocatore da parte del nuovo corso dirigenziale ed è per questo che si sta cercando di spingere il brasiliano verso la Fiorentina, squadra ben costruita e che potrebbe dare la giusta vetrina all'ex Nizza.

Biraghi invece potrebbe essere il giusto rinforzo per la fascia sinistra che Conte chiede.