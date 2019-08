L'allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ha recentemente definito Suso come un "giocatore di classe mondiale" dopo la sconfitta della sua squadra contro il Manchester United nell'amichevole pre-stagione. Nonostante queste parole, secondo Tuttosport, i rossoneri sarebbero ancora aperti a vendere il 25enne nella finestra di mercato tuttora in corso. Tuttavia, si ritiene che il club rossonero non sia disposto a lasciare andare il nazionale spagnolo per meno di 30 milioni di euro e che abbia ricevuto l'interesse dalla Ligue 1 di Lione e Marsiglia.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', invece, ci sono due motivazioni che farebbero pensare a Suso inserito ancora nella lista dei cedibili: la prima sarebbe la non convinzione, da parte dei dirigenti, che lo spagnolo possa interpretare al meglio il ruolo di trequartista suggerito da Giampaolo; la seconda sarebbe legata al rinnovo del contratto. Infatti, qualora Suso restasse al Milan bisognerebbe aprire la trattativa per il prolugamento contrattuale, che secondo La Gazzetta dello Sport non sarebbe per niente facile. Secondo 'tuttomercatoweb.com', infatti, lo spagnolo chiederebbe al Milan sei milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan, Correa spinge per trasferirsi a Milano

Dopo aver acquistato Theo Hernandez, Rade Krunic, Ismael Bennacer e Rafael Leao (Leo Duarte è anch'egli pronto a diventare ufficialmente un giocatore rossonero), il Milan sta ancora pensando ad Angel Correa. Il problema? Il Milan ha dovuto rallentare i colloqui poiché il trasferimento di André Silva a Monaco è, al momento, saltato. Anche se l'attaccante portoghese non ha ancora una nuova casa, i rossoneri hanno riattivato i colloqui con l'Atletico Madrid per il giocatore argentino.

Il suo agente, Augustin Jimenez, è stato di recente a 'Casa Milan' e avrebbe spiegato ai dirigenti rossoneri che il suo assistito sta spingendo fortemente per approdare in rossonero.

Secondo AS, Correa avrebbe fatto sapere all'Atletico Madrid di volersene andare per ricoprire un ruolo di primo piano in una nuova squadra. La richiesta dei 'Colchoneros' è di 55 milioni di euro per il cartellino di Correa, mentre l'offerta del Milan è di 45 milioni di euro (bonus inclusi).

Al momento le parti restano, dunque, distanti, ma si pensa che l'Atletico a breve abbasserà le sue pretese. Qualora i rossoneri trovassero una collocazione ad Andrè Silva e, magari, a Diego Laxalt, ci sarebbero – teoricamente – le risorse necessarie per accelerare la trattativa; il portoghese ha infatti una valutazione di circa 25 milioni di euro, mentre l'esterno uruguaiano avrebbe molto mercato intorno a sé, specialmente in Russia ed in Premier League.