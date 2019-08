Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Un'ipotesi già presa in considerazione qualche settimana fa e che potrebbe tornare di moda nei prossimi giorni. Questo perché entrambi i giocatori avrebbero rifiutato le rispettive offerte giunte fino a questo momento in società. L'ex capitano nerazzurro avrebbe detto di no alle proposte arrivate da Napoli, Roma e dai club esteri, su tutti Arsenal e Atletico Madrid.

La Joya, invece, avrebbe rifiutato il trasferimento al Manchester United e, di conseguenza, avrebbe fatto saltare il trasferimento in bianconero di Romelu Lukaku.

Possibile scambio tra Inter e Juventus

A questo punto sia Inter che Juventus potrebbero risolvere la questione con uno scambio che sarebbe clamoroso. Entrambi i giocatori non rientrano nei piani delle rispettive società e per questo motivo la soluzione più plausibile e comoda sarebbe questa.

Con quest'affare, infatti, i due club sistemerebbero definitivamente i rispettivi bilanci, registrando plusvalenze altissime, superiori ai settanta milioni di euro.

Icardi è praticamente a zero nel bilancio dell'Inter, essendo stato acquistato nel 2012 dalla Sampdoria per poco più di quindici milioni di euro. Situazione simile a Dybala, acquistato dal Palermo nell'estate del 2015 per quaranta milioni di euro e attualmente a bilancio per circa sette milioni di euro.

La Joya, poi, è un pallino dell'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, che avrebbe giocato un ruolo importante anche nel rifiuto del giocatore al trasferimento al Manchester United. Prima che ciò succeda, comunque, bisognerà che i rapporti tra le due società tornino ottimali, visto che al momento lo stesso Marotta e il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, non si starebbero parlando dal settembre scorso.

La mossa di Marotta

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, è sempre stato chiaro con la Juventus, che non ha mai nascosto il proprio interesse per Mauro Icardi, chiedendo Paulo Dybala in cambio.

Il dirigente nerazzurro, visti i rapporti non idilliaci con Fabio Paratici, avrebbe deciso di trattare questo scambio direttamente in prima persona con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli.

Il rapporto tra i due è rimasto cordiale nonostante il divorzio arrivato a settembre scorso e, inoltre, il buon senso potrebbe prevalere visto che bisogna risolvere quella che è una problematica per entrambe le società. Una situazione che, comunque, dovrebbe protrarsi almeno fino alla prossima settimana visto che bisognerà trovare l'intesa tra i due club e con gli entourage dei due giocatori eventualmente.