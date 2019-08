Il mercato della Premier League sta per chiudere i battenti (8 agosto), motivo per cui Fabio Paratici, in questi giorni, sta vivendo più a Londra che in Italia. L'obiettivo del ds bianconero è quello di concludere gli affari in corso che riguardano più che altro cessioni. Ieri pomeriggio si è avuta la fumata bianca per lo scambio Cancelo - Danilo, tanto che il brasiliano oggi è atteso a Torino, dove al massimo domani svolgerà le visite mediche.

Da questa vendita la Juve ricaverà una buona plusvalenza perché il Manchester City verserà un conguaglio di 30 milioni di euro nelle casse del club di Agnelli. Questo incasso, però, non sarebbe sufficiente per il bilancio per cui occorrerebbe un'altra cessione eccellente, individuata nelle ultime settimane in Paulo Dybala, inserito nella trattativa di scambio con Romelu Lukaku del Manchester United.

Quest'ultima operazione, però, si sarebbe arenata per le esose richieste del Diez, nonostante ciò, secondo indiscrezioni della “Gazzetta dello Sport”, il Chief Football Officer ieri pomeriggio si sarebbe recato negli uffici dei Red Devils per trattare la vendita di Mario Mandzukic e Blaise Matuidi da inserire come contropartite tecniche più un lauto conguaglio ed avere in cambio Lukaku. Ma l'ipotesi di un ritorno di fiamma per il belga sembrerebbe ancora una volta un'azione di disturbo nei confronti dell'Inter che adesso potrebbe farsi sotto per regalare ad Antonio Conte il suo oggetto del desiderio.

Oltre a Dybala, la Juve potrebbe sfoltire il pacchetto arretrato cedendo Daniele Rugani e a tal proposito il ds avrebbe ascoltato la proposta di Wolverhampton ed Arsenal che vorrebbero il difensore, in prestito, formula che non alletta, né la dirigenza della Continassa, né tanto meno il difensore.

Il gradimento di Ronaldo

Il compito di Fabio Paratici, in questo frangente sarebbe accumulare risorse oltremanica per poi magari fare shopping a Milano.

Il fatto che il baratto con lo United sia saltato non cambierebbe i piani della triade dirigenziale di vendere Paulo Dybala ed acquistare un altro centravanti che possa innescare meglio di quanto abbia fatto la Joya nella passata stagione, Cristiano Ronaldo. Paratici da circa un anno ha inserito nel suo radar Mauro Icardi, il quale ormai è fuori dai piani dell’Inter. L’argentino di Rosario si sarebbe promesso, ormai da tempo, alla Vecchia Signora, ma tra i due club è guerra aperta per cui l’operazione richiederà tempi ancora lunghi.

A CR7 che aveva dato il suo consenso per il centravanti del Manchester United, piacerebbe anche Maurito e secondo alcune indiscrezioni, sarebbe emerso che il bomber di Madeira avrebbe confessato alla triade dirigenziale il suo gradimento. A questo punto per Dybala, che ieri ha sostenuto le visite mediche d’inizio stagione ed ha effettuato il suo primo allenamento dopo le vacanze, non resta che aspettare la prossima offerta che potrebbe arrivare dal Paris Saint Germain, prima però quest’ultimo deve risolvere il caso Neymar.