Nel sesto giorno di ritiro, alla vigilia del primo incontro stagionale di questa fase precampionato, la Paganese prosegue il lavoro di preparazione alla nuova stagione: i calciatori hanno svolto la consueta doppia seduta di allenamento, aggiungendo un altro tassello al mosaico delle nozioni fin qui apprese.

Lo staff tecnico ha insistito particolarmente sul lavoro tecnico-tattico, provando a mettere momentaneamente da parte l'aspetto atletico proprio in vista della prima uscita degli azzurrostellati.

Sparring partner sarà la Vis Pesaro, formazione che milita nel Girone B di Serie C: alle ore 17.30 sul Campo Sportivo di Cantiano, nella provincia di Pesaro-Urbino, verrà svolto un allenamento congiunto con conseguente partitella tra le due formazioni.

Paganese, il cronoprogramma della sesta giornata di ritiro

Sul campo attiguo alla struttura ricettiva che ospita gli azzurrostellati, i calciatori agli ordini di mister Alessandro Erra in mattinata hanno svolto lavoro intermittente, culminato poi con la consueta partitella finale, utile a saggiare lo stato di forma degli atleti.

Dopo una breve pausa, la Paganese è scesa nel pomeriggio sul rettangolo verde: in questa circostanza tuttavia gli uomini del tecnico originario di Coperchia sono stati suddivisi in due gruppi. Un primo gruppo ha svolto lavoro prettamente tattico proprio con il trainer campano, mentre un secondo gruppo si è soffermato in palestra. Per questi ultimi è stato approntato un programma di forza utile a sviluppare gli arti superiori, inferiori e tronco.

Il difensore Mariano Stendardo, infortunatosi in settimana, sta svolgendo il programma di riabilitazione prescritto dal fisioterapista Andrea Giannattasio: per lui tanto lavoro alternandosi tra piscina e palestra.

Paganese, il presidente Trapani fa visita al ritiro di Gubbio

Quasi in chiusura della sesta giornata di ritiro, gli azzurrostellati hanno ricevuto la visita del presidente Raffaele Trapani, che ha deciso di raggiungere la cittadina umbra per far sentire la propria vicinanza alla squadra.

L'occasione è stata utile anche per un confronto con il tecnico Erra e nel contempo per fare il punto della situazione sul mercato: si profilano giorni di intensa attività sul fronte acquisti, al fine di rimpinguare la rosa da mettere a disposizione dell'allenatore in vista degli imminenti impegni stagionali. Sebbene la società sia partita in netto ritardo, anche a causa della vertenza relativa alla riammissione in Lega Pro, la cui ufficialità si è avuta solamente lo scorso 12 luglio, l'obiettivo del sodalizio di via Filettine è quello di chiudere nel più breve tempo possibile alcune trattative già avviate, al fine di presentarsi all'esordio in campionato del prossimo 25 agosto con una squadra completa ed assortita in ogni reparto.

Paganese, mercato in fermento

La prossima settimana di sicuro potrebbe sbloccarsi qualcosa: i tifosi chiedono a gran voce una punta di peso che possa far divertire e sognare il pubblico di Pagani. Al momento si è parlato insistentemente di Luis Alfageme, ma la situazione è più complessa di quanto sembra. Sullo sfondo la posizione di Matteo Perri, accostato negli ultimi giorni agli azzurrostellati: per lui sarebbe un ritorno, dopo l'esperienza della scorsa stagione.