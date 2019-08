Mancano due giorni all'esordio in campionato della Juventus. I bianconeri stanno lavorando con grande intensità in vista della sfida contro il Parma, fissata per sabato 24 alle ore 18,00 allo stadio Tardini.

Maurizio Sarri avrebbe alcuni dubbi di formazione in difesa e in attacco, mentre a centrocampo sembra avere le idee piuttosto chiare. Tra i titolari in mezzo al campo ci sarà Adrien Rabiot. Il francese si è raccontato ai microfoni di Francesco Cosatti di Sky Sport.

Rabiot ha parlato dell'esordio in campionato della sua Juve e di come procede il suo ambientamento: "Personalmente non vedo l’ora di debuttare in questa nuova avventura". Il francese ha anche sottolineato che la Juve ha lavorato bene in questo precampionato e perciò è pronta per la prima di Serie A. Inoltre, Rabiot ha spiegato che i bianconeri devono essere pronti a tutto.

Juventus, parla Rabiot

Adrien Rabiot è stato uno dei grandi acquisti del mercato di Fabio Paratici.

Il francese è arrivato a parametro zero e impreziosirà il centrocampo di Maurizio Sarri. Quest'oggi il 24enne ai microfoni di Sky Sport ha raccontato quali sono le sue sensazioni a pochi giorni dalla partita contro il Parma: "Per quanto riguarda la squadra, penso che abbiamo lavorato bene nel precampionato", ha spiegato il giocatore, che poi ha aggiunto che lui e i suoi compagni hanno avuto molto tempo per preparare le prime partite.

Dunque in casa Juve c'è voglia di iniziare ufficialmente la stagione con la consapevolezza che ogni sfida sarà una battaglia: "Naturalmente saranno partite difficili, lo sono sempre per una squadra come la Juventus". Il centrocampista transalpino ha poi spiegato che quella del Tardini sarà una sfida dura, ma lui e i suoi compagni hanno grande fiducia.

Il centrocampista juventino spiega cosa significa giocare con Cristiano Ronaldo

La Juve, oggi, ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Parma.

I bianconeri, nel corso della stagione dovranno essere pronti a tutto, visto che le avversarie sicuramente vorranno dare battaglia. La pensa così anche Adrien Rabiot che ha invitato la squadra a tenere alta la guardia: "Penso che la Juve debba essere pronta per tutto, è la squadra da battere", ha detto il numero 25, il quale poi ha spiegato come i bianconeri dovranno essere molto concentrati perché affronteranno squadre molto forti.

Rabiot ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e ha svelato cosa significa poter aver un campione come CR7: "Avere in squadra uno come lui è incredibile". Dunque, ormai il via del campionato è dietro l'angolo e a quanto pare il francese non vede l'ora di iniziare la sua avventura con la Juve.