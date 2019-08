Il Calciomercato estivo volge al termine, ma in questi ultimi giorni potrebbero arrivare i classici botti finali che incendierebbero una finestra già ricca di colpi degni di nota. Il Napoli è tra le squadre più attese visti i tanti rumors che hanno caratterizzato l'estate azzurra. Nonostante gli acquisti già ufficializzati e l'arrivo imminente del messicano Lozano, la squadra guidata da Ancelotti è ancora in attesa di un ariete in attacco che completerebbe il reparto offensivo insieme ad Arkadiusz Milik.

E il nome più in voga delle ultime settimane continua ad essere quello di Mauro Icardi, centravanti dell'Inter ormai in rotta con il club nerazzurro e dato per partente visto l'acquisto di Lukaku dal Manchester United. Dopo i tentennamenti dell'ex doriano, il Napoli sembra aver perso la pazienza lanciando un ultimatum in vista della prossima settimana: se Wanda Nara e il suo assistito non dovessero aprire le porte, gli azzurri virerebbero sul doppio colpo Llorente-James Rodriguez.

Napoli-Icardi, l'argentino prende tempo: ma c'è l'ultimatum degli azzurri

Il Napoli continua ad insistere per portare all'ombra del Vesuvio l'attaccante argentino, tanto da aver raggiunto anche un accordo con la società meneghina sulla base di 65 milioni di euro. A frenare il tutto sarebbe lo stesso Icardi che non sembra del tutto convinto della destinazione azzurra. Il centravanti nerazzurro è stato accostato recentemente anche alla Juventus di Maurizio Sarri, e secondo le voci di mercato i bianconeri sarebbero appunto la destinazione più gradita alla punta e al suo entourage.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter SSC Napoli

Tuttavia c'è da fare i conti proprio con l'Inter: vista la nota rivalità societaria, difficilmente la dirigenza milanese si siederà al tavolo con la Vecchia Signora per trattare. Nel frattempo il Napoli non ha intenzione di aspettare oltre: stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, i partenopei avrebbero segnato in agenda una deadline lanciando un vero e proprio ultimatum all'argentino. Il club azzurro avrebbe intenzione di aspettare fino all'inizio della prossima settimana: se entro martedì non ci sarà il sì di Icardi, allora De Laurentiis punterà su altri obiettivi.

Napoli, due colpi come alternativa a Icardi

Gli azzurri non hanno intenzione di farsi trovare impreparati nel caso in cui venga confermato il no della punta interista: sul taccuino di Giuntoli ci sarebbe infatti Fernando Llorente, attaccante spagnolo svincolatosi a fine stagione dal Tottenham che ha già aperto le porte al possibile approdo alla corte di Carlo Ancelotti. Il Napoli, nonostante il sì del calciatore, dovrà però fare i conti con la folta concorrenza delle ultime ore, Manchester United su tutti.

L'ariete spagnolo, che arriverebbe a parametro zero, permetterebbe inoltre ad ADL di puntare fortemente anche su un altro nome da tempo in orbita azzurra: si tratta di James Rodriguez, trequartista in uscita dal Real Madrid la cui trattativa potrebbe sbloccarsi nelle ultimissime ore di mercato.