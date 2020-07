È tempo di Brescia e Roma, in campo oggi 11 luglio alle 19:30 per la trentaduesima giornata di Serie A. Si delineano le probabili formazioni che i tecnici Diego Lopez e Paulo Fonseca potrebbero schierare: scelte che saranno condizionate da defezioni, squalifiche e da un turnover obbligato visti gli impegni ravvicinati.

Le possibili scelte di Diego Lopez

Il tecnico dei bresciani deve fare i conti con le assenze di Cistana, Bisoli e Alfonso. Ragion per cui è facile ipotizzare una formazione schierata con un 4-3-1-2. L'ottimo Joronen difenderà i pali, con Sabelli, Chancellor, Papetti e Martella in difesa.

Sulla mediana Tonali, Dessena e Bjarnson guarderanno le spalle a Zmrhal. Quest'ultimo sarà libero di ispirare Donnarumma e Torregrossa, finora autori di 12 goal in due. La sconfitta rimediata nell'ultima giornata con il Torino ha minato le speranze del gruppo di Lopez, ma un risultato positivo potrebbe ridare entusiasmo nella difficile lotta dei bresciani per restare in Serie A.

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Tonali, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.

Roma, Fazio sostituirà l'infortunato Smalling

Torna a cambiare anche Paulo Fonseca. Infatti, il tecnico portoghese è costretto dalle assenze a rinunciare ai difensori Santon, Smalling e Jesus per infortunio, oltre a Cristante e Mkhitaryan per squalifica.

Come riferito in conferenza stampa il modulo sarà 3-4-2-1. Conferma in porta per lo spagnolo Pau Lopez, con Mancini, Fazio, e Ibanez nella difesa a tre. Linea mediana quasi obbligata con Veretout e Diawara al centro e Zappacosta e Kolarov sugli esterni. Carles Perez e Pellegrini dovrebbero assistere la punta Kalinic, che dovrebbe dare un po' di respiro a Edin Dzeko.

La Roma viene dalla sofferta vittoria con il Parma, ottenuta dopo un periodo difficile. Ragion per cui è chiamata a una prova di orgoglio per provare a blindare il quinto posto in campionato e aggiungere minuti e autostima in vista dell'Europa League, la quale rappresenta l'ultima occasione per provare a raggiungere la tanto desiderata qualificazione alla Champions League, la quale ridarebbe entusiasmo all'ambiente e respiro al bilancio.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini, Kalinic.

La trentaduesima giornata di campionato vedrà le sfide Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Genoa-Spal, Inter-Torino, Lazio-Sassuolo, Parma-Bologna, Udinese-Sampdoria e Napoli-Milan. Il big match del turno sarà, invece, la sfida Juventus-Atalanta, che metterà alla prova la "fame" dei bergamaschi, partiti a mille in questa ultima parte di stagione, e la voglia di rivalsa dei bianconeri, reduci da una pesante sconfitta contro il Milan.