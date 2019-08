Alla fine della sessione estiva di mercato mancano poco meno di quindici giorni e il caso Icardi in casa Inter sembra arrivato al termine: questione di intrecci di mercato e destino. L'argentino è da tempo fuori dai progetti del neo tecnico Antonio Conte e desidera vestire un'unica maglia, quella bianconera della Juventus. L'ex capitano dell'Inter ha le idee chiare sul suo futuro e d'accordo con la moglie Wanda Nara ha intenzione di mantenere la parola data a Fabio Paratici trasferendosi a Torino entro la fine del mercato: ma le ultime notizie riportano che tra Juve e Inter non c'è trattativa, mentre la pista Napoli è ancora aperta, per lo meno da parte della società azzurra.

Per Maurito scarseggiano le pretendenti, il Napoli vuole chiudere in fretta

Il tempo però stringe: non è però la sirena di fine mercato a mettere sotto pressione il bomber e la moglie agente, ma piuttosto l'ultimatum arrivato dal Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis rimane l'unica opzione per Icardi in caso di mancato approdo alla Juventus, visto che anche la Roma è ormai un opzione impossibile dopo il rinnovo di Dzeko; i giallorossi hanno ufficialmente chiuso ogni trattativa con l'Inter per un possibile scambio dei due attaccanti.

Il principale problema per un approdo alla Juventus di Mauro Icardi risiede nella rosa dei bianconeri. Infatti la vecchia signora ha la necessità di vendere ben sei giocatori prima di poter effettuare altri acquisti: in attacco almeno due tra Manzukic, Higuain e Dybala dovrebbero salutare per fare spazio all'argentino. Maurito quindi dovrebbe aspettare le ultime ore di mercato per vestire bianconero, scenario assai complicato visto che il Napoli ha lanciato un chiaro messaggio al giocatore.

Il presidente napoletano vorrebbe chiudere la trattativa entro martedì o al massimo mercoledì prossimo: dato il raggiungimento di un'intesa di massima sia con il club milanese sia con Wanda Nara, Aurelio De Laurentiis ha chiesto a Icardi di comunicare la propria decisione in tempi brevi.

Lo scambio Dybala-Icardi, un'opzione impossibile al momento

Uno scambio tra Paulo Dybala e Icardi? Questa sembrava la soluzione migliore poco tempo fa, ma con l'arrivo di Lukaku all'Inter i rapporti tra i due club hanno raggiunto i minimi storici.

Per i bianconeri permettere uno scambio tra la Joya e Maurito al momento non sarebbe possibile in quanto lo scambio tra i due attaccanti suonerebbe come una seconda sconfitta per la Juventus, dopo che i nerazzurri sono riusciti a batterli nella corsa al belga ex Manchester United.

Inoltre Dybala non ha mai preso in considerazione l'idea di vestire la maglia dell'Inter, anche per non ferire i tifosi bianconeri.

Alla Juventus quindi servirebbero i 70-80 milioni richiesti dal club milanese per arrivare a Mauro Icardi.