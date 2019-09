Ritorna l'appuntamento con la Champions League, infatti questa settimana si disputeranno le partite valide per la prima giornata della fase a gironi. Tra i match più attesi vi è quello della Juventus che scenderà in campo mercoledì 18 settembre alle ore 21 contro l'ostico Atletico Madrid.

Una sfida che gran parte dei tifosi bianconeri non vorranno perdersi, e per questo motivo in molti si staranno chiedendo dove poter seguire l'incontro in televisione.

La gara non verrà trasmessa in chiaro sulle reti Mediaset ma si potrà vedere in diretta televisiva soltanto sui canali a pagamento di Sky.

La prima gara della Juve in Champions in Tv e streaming su Sky

Quest'anno la Champions League in chiaro torna nuovamente su Mediaset che manderà in onda solo uno dei match in programma nel corso della settimana. I tifosi della Juventus speravano di poter assistere al debutto della squadra di Sarri in prime-time su Canale 5, ma non sarà così.

Questa sera, martedì, la rete ammiraglia del Biscione darà l'opportunità di seguire la partita del Napoli impegnato contro il Liverpool. Dunque sarà questo l'unico incontro del primo turno di Champions League da poter seguire in chiaro.

Invece, per quanto concerne la sfida tra l'Atletico Madrid e la Juventus di mercoledì 18 settembre, bisognerà essere in possesso di un abbonamento a Sky: il fischio d'inizio è fissato per le ore 21, anche se le telecamere della pay tv satellitare si collegheranno con il Wanda Metropolitano in largo anticipo per diffondere gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni.

Il debutto della squadra torinese nella Champions 2019/2020 sarà disponibile anche in streaming: basterà scaricare l'applicazione SkyGo - riservata ai clienti abbonati alla pay tv - per vedere la gara non solo da computer, ma anche da tablet oppure da smartphone, senza dover ricorrere necessariamente al televisore.

Mercoledì sera lo Speciale Champions League su Italia 1

Coloro che non sono abbonati a Sky, invece, potranno seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina ufficiale Twitter e Facebook della Juventus. Inoltre vi segnaliamo che sempre mercoledì, in seconda serata su Italia 1, a partire dalle 23:20 andrà in onda uno Speciale Champions League, durante il quale verranno mostrate le sintesi delle varie partite che si sono disputate nel corso della prima giornata.

Quella del 18 settembre sarà certamente una sfida complicata per la formazione allenata da Maurizio Sarri. Infatti i pronostici danno come sfavorita la Juventus. L'Atletico Madrid punterà tutto sul giovanissimo Joao Felix, il quale proverà a fare lo "sgambetto" al suo idolo Cristiano Ronaldo.