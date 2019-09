Il Milan dovrà affrontare la competizione di tre club per assicurarsi la firma del centrocampista del Manchester United Nemanja Matic, secondo quanto riferito giornalista inglese Duncan Castles, citato dal Sun. Quest'ultimo ha recentemente dichiarato che entrambi i club milanesi avrebbero fatto offerte per Matic in estate, ma il giocatore è rimasto ai Red Devils. Secondo quanto riportato da 'Milannews', il Milan potrebbe tornare alla carica per il 31enne a gennaio, così come l'Inter.

Secondo quanto sostenuto da 'Calciomercato.it', i rossoneri potrebbero approfittare della sua situazione contrattuale (va in scadenza a giugno 2020) per acquistarlo a buon mercato. 'Calciomercato.com' - che cita "rapporti dalla Germania" - afferma inoltre che Matic sta attirando l'interesse di numerosi club, vale a dire Milan, Inter, Juventus e Borussia Dortmund. Apparentemente tutti starebbero guardando alla possibilità di prenderlo a parametro zero in estate, sebbene lo United abbia la possibilità di prolungare il suo contratto per un altro anno.

Matic non sembra essere nei piani a lungo termine di Ole Gunnar Solskjaer e ha infatti giocato solo 89 minuti in cinque partite della Premier League in questo scorcio iniziale di stagione.

Si prepara l'assalto a Gedson Fernandes ed Everton

Il Milan starebbe inoltre proseguendo a monitorare Gedson Fernandes ed Everton. I rossoneri hanno concretizzato sei acquisti durante l'estate per un costo combinato di oltre 90 milioni di euro, un elenco che comprendeva Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer, Leo Duarte e Ante Rebic (prestito di due anni).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Calciomercato

Nonostante la finestra si sia chiusa solo il 2 settembre, le voci di mercato sugli ipotetici acquisti del Milan nel mercato invernale già sono molte. Sky Italia ha affermato, alla fine della finestra di mercato, che il Milan aveva richiesto informazioni su Fernandes, anche se i rossoneri non erano riusciti a chiudere l'acquisto. Calciomercato.com ha recentemente dichiarato che gli scout rossoneri stanno continuando a monitorare il portoghese che ha segnato tre gol con sei assist in 46 presenze per il Benfica la scorsa stagione e che il giocatore sarebbe entusiasta del trasferimento.

Tuttavia, l'ultimo rapporto afferma che la clausola rescissoria di 120 milioni di euro si sta rivelando un grave ostacolo, in quanto consente al Benfica di chiedere una grossa cifra per il trasferimento. CM24 aggiunge che il Milan sta ancora esplorando la possibilità di acquistare Everton dal Gremio. Un recente rapporto di Calciomercato.com ha affermato che il 23enne stella dell'ultima Copa America ha chiarito che vuole giocare in Europa e ha persino messo il Milan in cima alla lista delle preferenze.