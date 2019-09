È arrivato per tutti gli amanti dello sport uno degli appuntamenti più attesi di settembre: l'inizio della massimo competizione di calcio europea per club, la Champions League.

Stasera mercoledì 18 settembre, in particolare, la Juventus di Maurizio Sarri affronterà al Wanda Metropolitano di Madrid, l'Atletico di Diego Simeone nella prima gara del gruppo D. La partita verrà trasmessa soltanto sui canali a pagamento di Sky e sarà di conseguenza visibile solo per agli abbonati ai pacchetti sport e calcio.

Dove vedere il match di Champions dei bianconeri in televisione ed online

La partita di Champions League, Atletico Madrid-Juventus si potrà vedere, con fischio d'inizio alle ore 21, solo ed esclusivamente sui canali a pagamento di Sky, in quanto non verrà trasmessa da nessun'altra emittente televisiva, neppure Mediaset.

Per la precisione, la partita dei bianconeri andrà in onda su Sky Sport Uno, canale 201.

Inoltre sarà anche disponibile in streaming per tutti gli abbonati che sono in possesso dell'applicazione gratuita SkyGo, che permette di visualizzare le partite anche sui dispositivi mobili di ultima generazione.

Probabili formazioni, precedenti e designazione arbitrale

La Juventus arriva alla prima giornata di Champions League dopo aver pareggiato a Firenze e quindi avendo perso il ruolo di capolista della Serie A in favore dell'Inter.

L'Atletico invece vi giunge dopo essere stato sconfitto nella Liga spagnola dal Real Sociedad con il punteggio di 2-0.

Secondo le ultime indiscrezioni, la formazione schierata da Maurizio Sarri questo mercoledì sera dovrebbe essere: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo. Gli undici giocatori scelti da Simeone per fronteggiare i bianconeri invece dovrebbero essere i seguenti: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi, Koke, Niguez, Thomas, Lemar, Joao Felix, Diego Costa.

La Uefa ha annunciato che a dirigere Atletico Madrid-Juventus sarà l'arbitro olandese Danny Makkelie, coadiuvato dagli assistenti di linea Mario Diks e Hessel Steegstra, entrambi connazionali. Il quarto uomo sarà l'olandese Siemen Mulder, mentre alla Var ci sarà Jochem Kamphuis, assistito dal connazionale Bas Nijhuis.

L'ultimo incontro fra Atletico Madrid e Juventus risale alla scorsa primavera quando le due compagine si sono affrontate negli ottavi di finale di Champions League.

All'andata vinsero gli spagnoli in casa con il punteggio di 2-0, mentre al ritorno a trionfare (e ad ottenere il passaggio del turno) furono i bianconeri, imponendosi allo Juventus Stadium con il punteggio di 3-0.