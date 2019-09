La 4ª giornata di Serie A proporrà il derby tra Milan e Inter. La partita si disputerà sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45. Il match di San Siro verrà trasmesso in diretta tv su DAZN.

I rossoneri sono reduci dalla vittoria per 0-1 contro l’Hellas Verona. Un successo sofferto per la squadra di Marco Giampaolo, conquistato grazie al rigore trasformato da Krzysztof Piątek. I nerazzurri, invece, hanno battuto 1-0 l’Udinese.

A lanciare la squadra di Antonio Conte in testa alla classifica ci ha pensato Stefano Sensi. Adesso si trovano al comando solitario, con 2 punti di vantaggio su Juventus e Bologna. Il Milan segue staccato di 3 punti, assieme a Napoli, Atalanta e Torino. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo a San Siro andiamo a vedere il bilancio tra i due club in Serie A.

Rossoneri senza vittoria in casa da 4 stagioni

Il Milan ospiterà l’Inter per l’86ª volta in campionato.

Il bilancio è di 28 vittorie, 25 pareggi e 32 sconfitte, con 109 goal realizzati e 118 goal incassati.

I rossoneri non vincono tra le mura amiche dalla stagione 2015/16, quando s’imposero per 3-0. In quell’occasione andarono a segno Alex, Carlos Bacca e M’Baye Niang. Sul risultato di 1-0 ci fu un rigore parato da Gianluigi Donnarumma a Mauro Icardi. Nella stagione seguente finì 2-2 il derby. Rossoneri in vantaggio con Suso, dopodiché pareggiò Antonio Candreva.

Lo spagnolo riportò avanti i padroni di casa, ma nel recupero ci fu la rete di Ivan Perisic. Si concluse 0-0 la partita nella stagione 2017/18, mentre nell’ultima occasione vinse l’Inter per 2-3. I nerazzurri segnarono con Matías Vecino dopo una manciata di secondi, dopodiché raddoppiarono a inizio ripresa con Stefan de Vrij. Il goal di Tiemoué Bakayoko accorciò le distanze, ma Lautaro Martínez permise agli ospiti di allungare nuovamente.

Poco dopo ci fu la rete di Mateo Musacchio, ma non cambiò il risultato.

Tra le sconfitte più pesanti incassate dal Milan nel derby c’è lo 0-4 della stagione 2009/10. Era l’anno del triplete. In quell’occasione segnarono Thiago Motta, Diego Milito, Maicon e Dejan Stanković. Insieme all’1-5 della stagione 1973/74, si tratta della sconfitta con maggior scarto subita dai rossoneri in casa nel derby. Se si considerano le sfide complessive contro l’Inter in campionato, nelle 170 partite disputate si registra un bilancio di 51 vittorie, 55 pareggi e 64 sconfitte per il Milan, con 219 goal realizzati e 236 goal incassati.

Negli ultimi 10 anni ci sono stati appena 4 successi dei rossoneri, a fronte di 6 pareggi e 10 sconfitte.

Quest’anno è favorita ancora una volta l’Inter, che proverà a dimenticare il pareggio conseguito in Champions League contro lo Slavia Praga. La squadra di Antonio Conte sarà certamente agguerrita, con il Milan chiamato a migliorare la qualità del gioco di questo avvio di stagione se vorrà impensierire i nerazzurri.

Una volta archiviato il derby, si tornerà in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione, con l’Inter ad attendere la Lazio e il Milan ospite del Torino.