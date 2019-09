La stagione europea della Juventus comincerà dallo stadio Wanda Metropolitano mercoledì 18 settembre contro l’Atlético Madrid. Dopo aver archiviato la prima giornata della fase a gironi, i bianconeri disputeranno la loro prima partita casalinga del Gruppo D martedì 1 ottobre. In quell’occasione ospiteranno il Bayer Leverkusen. Riguardo alla sfida dell’Allianz Stadium, la società ha aperto la vendita dei biglietti.

La fase di prelazione per gli abbonati è iniziata mercoledì 4 settembre e rimarrà aperta fino a domenica 8 settembre. Successivamente, comincerà la prelazione per gli abbonati ai posti UEFA (9 settembre) e la vendita riservata ai membri J1897 (12 settembre). Per quanto riguarda la vendita libera, invece, bisognerà attendere lunedì 16 settembre.

La società ha reso noto anche il listino prezzi per ciascuno dei settori dello stadio.

Si va da un minimo di 45 euro (40 euro per gli abbonati) per la tribuna Nord/Sud al 1°-2°, fino ad un massimo di 150 euro (140 euro per gli abbonati) per la tribuna Est Centrale al 1°. Abbiamo posti a 110 euro in tribuna Nord/Sud Est al 2° oppure Ovest Laterale al 2°; 115 euro in tribuna Est Laterale al 2°; 120 euro in tribuna Est Laterale al 2° oppure Ovest al 2°; 130 euro in tribuna Ovest Laterale al 1° o Family; 140 euro in tribuna Est Centrale al 2°.

Anche per questi settori il costo è di 10 euro in meno per gli abbonati. I tifosi possono esercitare la prelazione o acquistare in vendita libera successivamente presso le ricevitorie Lis abilitate, nonché online sul sito Ticketone.it. A disposizione anche il call-center 892.101. Maggiori informazioni sono riportate sul sito Juventus.com.

Precedenti tra Juventus e Bayer Leverkusen

La Juventus ha già affrontato il Bayer Leverkusen in passato.

Le due squadre si sono incrociate in Champions League nella stagione 2001/02. Anche in quell’occasione si trattava della fase a gironi. L’andata a Torino finì 4-0 per i bianconeri. A segno David Trézéguet (doppietta), Alessandro Del Piero e Igor Tudor. Il ritorno alla BayArena si concluse con il successo dei tedeschi per 3-1. Hans Jörg Butt portò in vantaggio i suoi su calcio di rigore, dopodiché pareggiò momentaneamente Igor Tudor.

A segno poi Thomas Brdarić e Marko Babić. Al termine della fase a gironi, la Juventus allenata da Marcello Lippi fu eliminata, dopo aver chiuso il raggruppamento all’ultimo posto. Il Bayer Leverkusen di Klaus Toppmöller proseguì il suo cammino fino alla fine. All’ultimo atto, però, venne battuto dal Real Madrid. La finale di Glasgow fu vinta dagli spagnoli per 2-1 e si ricorda lo straordinario goal di Zinédine Zidane.

Il Bayer Leverkusen sarà un’insidia anche quest’anno per la Juventus, che non potrà commettere errori se non vorrà compromettere la sua avventura europea.