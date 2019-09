Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. Nel frattempo, la Lega Calcio ha annunciato il programma di anticipi e posticipi fino a dicembre. Ci focalizzeremo sulla 3ª giornata del calendario 2019/20, che verrà disputata dopo la sosta. Si ripartirà con la Juventus capolista, ma in testa alla classifica troviamo anche l’Inter, oltre alla sorpresa Torino. Il prossimo turno di campionato proporrà interessanti sfide e la più importante coinvolgerà i bianconeri di Maurizio Sarri.

I campioni d’Italia in carica saranno attesi sabato 14 settembre 2019 all’Artemio Franchi per sfidare la Fiorentina. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 15:00, con diretta tv su Sky. I viola di Vincenzo Montella sono reduci da 2 sconfitte in altrettante gare e vorranno raccogliere i primi punti stagionali. In attesa di scoprire cosa accadrà sul terreno di gioco di Firenze, diamo uno sguardo al resto del programma della 3ª giornata di Serie A.

Calendario 3ª giornata, programma anticipi e posticipi

Nello stesso giorno in cui scenderà in campo la Juventus, avremo anche le sfide di Napoli e Inter, le due antagoniste dei bianconeri per quest’anno. I ragazzi di Carlo Ancelotti, prima dell’esordio in Champions League contro il Liverpool, ospiteranno al San Paolo la Sampdoria alle ore 18:00. Dopo la sconfitta in extremis all’Allianz Stadium, gli azzurri proveranno a riprendere la marcia all’inseguimento della Juventus.

La diretta tv sarà su Sky. In serata, alle ore 20:45, toccherà ai nerazzurri. I ragazzi di Antonio Conte ospiteranno a San Siro l’Udinese. In questo caso sarà Dazn a trasmettere la partita.

Si proseguirà domenica 15 settembre 2019 alle ore 12:30 con l’interessante sfida tra Genoa e Atalanta. L’incontro di scena al Luigi Ferraris verrà proposto in tv su Dazn. Una volta archiviato il lunch match, ci attenderanno 4 sfide alle ore 15:00.

In campo scenderanno le due squadre capitoline. La Roma ospiterà all’Olimpico il Sassuolo, mentre la Lazio sarà in trasferta al Paolo Mazza contro la Spal. In entrambi i casi sarà Sky a trasmettere le partite. Il pomeriggio sarà animato anche da Brescia-Bologna (Sky) e Parma-Cagliari (Dazn).

In serata toccherà al Milan. I rossoneri giocheranno al Marcantonio Bentegodi di Verona contro l’Hellas alle ore 20:45.

Dopo aver raccolto i primi punti stagionali, i ragazzi di Marco Giampaolo non vorranno perdere altro terreno nei confronti dei rivali. Partita visibile su Sky. La 3ª giornata di campionato si concluderà lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20:45 con il posticipo Torino-Lecce. Il match verrà trasmesso su Sky. Una volta archiviato questo turno, ci sarà la 4ª giornata di Serie A, con il derby di Milano in programma.