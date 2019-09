Il Calciomercato estivo è ormai prossimo alla chiusura e la Juventus non dovrebbe ufficializzare nessuna clamorosa trattativa in queste ultime ore di contrattazioni, anche perché gli esuberi che sembravano sul mercato sono stati praticamente confermati dalla dirigenza.

Da Dybala a Matuidi, fino ad arrivare a Rugani, nonostante la volontà iniziale della dirigenza di cederli, dovrebbero far parte della rosa bianconera almeno fino a gennaio, quando si riaprirà di nuovo il calciomercato.

In dubbio resta la permanenza di Mandzukic, che potrebbe decidere di accettare un'offerta dal Qatar in questi mesi, oppure anche lui aspettare un'offerta più importante da società europee nel calciomercato invernale.

La Juventus, come è noto, lavora spesso in prospettiva e secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, nello specifico dal Daily Mirror, sarebbe interessata al centrocampista del Tottenham Christian Eriksen, in scadenza di contratto nel 2020 con la società inglese. L'idea è quindi di offrire un ricco contratto al nazionale danese dalla prossima stagione.

Eriksen potrebbe arrivare a parametro zero nel 2020

Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, il motivo per cui Eriksen avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto con il Tottenham sarebbe quello di un interesse importante da parte della Juventus, che vorrebbe offrirgli un ricco contratto quando il giocatore andrà in scadenza, ovvero nel giugno 2020.

Il giocatore è seguito non solo dalla Juventus, ma anche da Barcellona e Real Madrid, anche se secondo il Daily Mirror, la società più vicina al giocatore sarebbe proprio quella bianconera.

Si tratterebbe dell'ennesimo acquisto a parametro zero per i torinesi, che negli ultimi anni sono riusciti ad arrivare con tale modalità a giocatori importanti come Pogba, Pirlo, Evra, Emre Can, Ramsey, Rabiot e Buffon, giusto per citarne alcuni che hanno evidentemente incrementato il livello tecnico della rosa bianconera.

Possibile offerta Real nelle ultime ore di mercato

Eriksen si aggiungerebbe alla folta lista e sarebbe il rinforzo ideale per portare qualità al centrocampo bianconero del prossimo anno: il danese potrebbe disimpegnarsi sia da regista davanti alla difesa, sia da trequartista centrale.

Intanto però Sky Sport ha di recente lanciato un ulteriore indiscrezione, un po' in contrasto rispetto a quella menzionata prima del Daily Mirror, di un interessamento sul giocatore del Real Madrid per queste ultime ore di calciomercato, ma l'idea del Tottenham sarebbe quella di trattenerlo, cercando magari successivamente di convincerlo a rinnovare il contratto, situazione che in questo momento sembrerebbe remota.

Il rischio della società inglese è infatti quello di perdere un grande patrimonio tecnico come Eriksen a parametro zero fra circa 9 mesi.