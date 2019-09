Dopo Calciopoli, si è risollevata a livello economico in pochi anni, grazie alla sapiente gestione del suo presidente e grazie ad uno staff dirigenziale che ha saputo valorizzare anche il brand non solo a livello sportivo ma anche a livello commerciale: parliamo ovviamente della Juventus del presidente Andrea Agnelli, che ha preso in mano la società bianconera nel 2010 e da 9 anni ha contribuito ai numerosi trofei raggiunti dalla Juventus.

Merito anche di uno staff dirigenziale di qualità, da Nedved a Marotta (che fino allo scorso anno è stato l'amministratore delegato bianconero) fino ad arrivare a Fabio Paratici, considerato uno dei migliori direttori sportivi a livello europeo. Come scrive Tuttosport, che nell'edizione del 8 settembre ha titolato il suo giornale 'Juventus, un mondo di soldi', i bianconeri stanno avendo una crescita commerciale evidente negli ultimi anni: merito dell'incremento dei fan sui social, questo dovuto soprattutto all'acquisto di Cristiano Ronaldo ma anche dell'espansione commerciale nel mercato asiatico. Allo stesso tempo anche gli sponsor stanno agevolando, con un rinnovo da 50 milioni con il brand Jeep.

Juventus, i segreti del successo economico bianconero

La Juventus è diventata una delle principali società europee anche per valore economico, merito di una crescita commerciale evidente in questi ultimi anni, che l'ha portata ad investire molto anche sul mercato dei giocatori. L'anno scorso, l'acquisto super è stato quello di Cristiano Ronaldo, che ha portato benefici nel merchandising (vendita magliette e gadget bianconeri) ma anche nel mondo del digital marketing: l'incremento di follower dei social bianconeri (Facebook, Instagram, Twitter, etcc.) è dovuto anche all'arrivo del portoghese, che è molto seguito sui suoi profili social.

Inoltre la strategia adottata dalla Juventus di espandere il suo brand nel mercato asiatico si è rivelata ottima, i bianconeri sono diventati infatti una delle società calcistiche più seguite in Asia. Inoltre l'ultima intesa contrattuale firmata con lo sponsor Jeep da 50 milioni di euro è l'ennesima dimostrazione di come il brand Juventus sia diventato internazionale e quindi di prestigio anche da parte degli sponsor commerciali.

Il mercato della Juventus

Proprio la crescita commerciale sta portando la Juventus ad investire molto sul mercato dei giocatori: Cristiano Ronaldo è stato solo il primo, quest'anno si è aggiunto un importante acquisto, quello di De Ligt, arrivato dall'Ajax e pagato 75 milioni di euro. Il prossimo anno potrebbe arrivare un altro grande giocatore, fra i nomi quelli più chiacchierati sono quelli di Zaniolo, Pogba e soprattutto quello di Mbappé, punta francese del Paris Saint Germain.