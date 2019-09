Questa sera, la Juventus sarà in campo per sfidare l'Atletico Madrid ma i bianconeri in questo periodo sono anche al lavoro sul fronte mercato. Fabio Paratici sta cercando di trovare una soluzione per Mario Mandzukic che sembra essere in uscita. Ma la Juve pensa anche alle entrate e valuta quelle che possono essere le occasioni a parametro zero. Chi potrebbe liberarsi e potrebbe diventare in occasione low- cost è Thomas Meunier. Il giocatore potrebbe non rinnovare con il Paris Saint - Germain e per lui potrebbe muoversi proprio la Juve. Infatti, stando a quanto afferma TuttoJuve, i bianconeri sarebbero sempre più determinati ad arrivare al terzino del Psg.

La Juve, a gennaio, potrebbe fare un tentativo per Meunier

La Juventus ha una rosa molto ampia, ma la società punta sempre a migliorarla e ad arricchirla. Ecco perché Fabio Paratici è già al lavoro per il futuro, e sul suo taccuino ci sarebbe il nome di Meunier. Il giocatore potrebbe non rinnovare con il Paris Saint - Germain e quindi potrebbe essere un'ottima occasione di mercato. Ma non è da escludere che la Juve si faccia avanti per Meunier già a gennaio.

Ovviamente se i bianconeri volessero il terzino nella prossima finestra di mercato, dovrebbero dare un conguaglio economico al club francese per liberare il terzino. Certo che però se Meunier non dovesse rinnovare con il Psg a gennaio, non potrebbe chiedere una cifra molto alta visto che poi potrebbe correre il rischio che si liberi a parametro zero.

Mandzukic resta in uscita

Mario Mandzukic sembra essere ad un passo dall'addio alla Juve: il croato potrebbe presto andare a giocare in Qatar.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

I bianconeri, però, potrebbero chiedere circa 10 milioni di euro per il suo cartellino e questo potrebbe frenare un po' i club qatarioti, che vorrebbero spendere di meno per poter dare un ingaggio molto elevato allo stesso Mandzukic. In ogni caso non resta che attendere le prossime ore per capire se davvero il bomber croato approderà in Qatar. Stando a quanto afferma TMW, il numero 17 juventino potrebbe approdare al Al Rayyan.

Mandzukic potrebbe firmare un biennale da circa 7,5 milioni annui. Dunque adesso si attende di capire se davvero il bomber croato lascerà la Juve oppure se queste trattative sfumeranno.

Matic occasione a parametro zero

I club europei la prossima estate potrebbero cogliere diverse occasioni a parametro zero. Infatti, i nomi che potrebbero lasciare il proprio club da svincolati sono svariati, uno di questi potrebbe essere Nemanja Matic e sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus.

Ma la concorrenza per il classe '88 sarebbe molta, visto che ci sarebbero anche Milan e Inter. Dunque non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.