Questo pomeriggio, la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. Nella formazione titolare dei bianconeri non ci sarà Paulo Dybala. Il numero 10 juventino non è ancora riuscito a scalare le gerarchie e davanti a lui c'è Gonzalo Higuain. Dunque per Paulo Dybala continua il periodo che lo vede ancora un po' in disparte nel progetto juventino. La Juve però avrà tante partite nelle prossime settimane e sicuramente l'attaccante argentino riuscita a ritagliarsi uno spazio, poi bisognerà capire se nel corso dei mesi riuscirà ad allontanare definitivamente le voci di mercato.

Infatti, Dybala resta al centro di alcuni rumors e soprattutto dall'Inghilterra si parla moltissimo di un suo possibile passaggio in Premier League a gennaio. Su di lui resta l'interesse del Tottenham che nelle prime settimane di agosto ha provato a strapparlo alla Juve, ma poi la trattativa non si è concretizzata.

Il Tottenham potrebbe proporre uno scambio fra Dybala ed Eriksen

Nel corso di questa estate il Tottenham è stata una delle squadre che ha bussato alla porta della Juventus per avere Paulo Dybala.

L'argentino, però, ha preferito rimanere a Torino. Gli Spurs non sono stati gli unici a farsi avanti per la Joya visto checco hanno provato anche io Manchester United e il Paris Saint - Germain. Il futuro di Paulo Dybala resta ancora un rebus da risolvere anche perché in queste prime giornate non è sceso praticamente mai in campo visto che Sarri lo ha utilizzato solo nei minuti finali della gara contro il Napoli.

Adesso con i tanti impegni che attenderanno la Juve, Dybala potrebbe trovare più spazio ma dovrà regalare grandi giocate e fare tanti gol se non vorrà rischiare di essere ceduto a gennaio. Nella finestra invernale di mercato il Tottenham potrebbe tornare alla carica e potrebbe avere la carta vincente per poter convincere Fabio Paratici a cedere il suo numero 10. Gli inglesi potrebbero offrire ai bianconeri il cartellino di Christian Eriksen.

Il centrocampista non sembra intenzionato a rinnovare con gli Spurs che quindi rischierebbero di perderlo a parametro zero. Per questo motivo il Tottenham avrebbe tutto l'interesse di proporre alla Juve uno scambio tra Dybala ed Eriksen. Ovviamente poi bisognerà capire quale sarà la risposta del club bianconero e se davvero questa trattativa potrà entrare nel vivo.

Douglas Costa ha le idee chiare sul futuro di Dybala

Paulo Dybala a Torino sta bene e lo ha dimostrato anche questa estate declinando le tante offerte ricevute.

Il numero 10 juventino ha un ottimo rapporto con i suoi compagni e in particolare con Douglas Costa. Ieri, il brasiliano su Instagram, ha condiviso una foto che lo ritrae con l'argentino e ha scritto: "Resta". Dunque Douglas Costa sembra aver già deciso che il futuro di Dybala sarà a tinte bianconere.