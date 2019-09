L'Italia rappresenta una delle nazioni più apprezzate a livello calcistico, e la crescita tecnica della Serie A sta riportando il campionato italiano ai vertici del calcio europeo. Gli arrivi di giocatori come Lukaku, Lozano e De Ligt ne sono la dimostrazione mentre in tema cessioni grandi giocatori non sono usciti dalla Serie A, a parte il prossimo trasferimento in prestito al Paris Saint Germain di Icardi.

Dopo il 2 settembre potrebbe svilupparsi però un altro mercato, quello dei parametri zero: quello più clamoroso di quest'estate è stato sicuramente il passaggio di De Rossi al Boca Juniors, dopo che la Roma ha deciso di non rinnovare il contratto del centrocampista, ex bandiera della società di Pallotta. Oltre a De Rossi, nelle ultime ore è arrivata un'ennesima indiscrezione riguardante un parametro zero che ha fatto la storia con la Juventus, che dopo l'esperienza allo Zenit San Pietroburgo, è pronto ad una nuova avventura professionale: parliamo del centrocampista centrale Claudio Marchisio che starebbe valutando la possibilità di trasferirsi in Brasile, nello specifico al Flamengo.

Marchisio potrebbe trasferirsi al Flamengo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'ex Juventus Claudio Marchisio potrebbe decidere di firmare con il Flamengo, che cerca un grande acquisto a centrocampo dopo l'addio di Gustavo Cuellar. Sarebbe sicuramente stimolante un'esperienza in Brasile per l'ex bianconero e sarebbe il secondo arrivo italiano di quest'estate in Sud America. Marchisio, dopo l'esperienza allo Zenit San Pietroburgo, a causa di un infortunio al ginocchio (al menisco) che lo ha portato all'ennesima operazione, ha deciso di rescindere il suo contratto con la società russa e da mesi che sta lavorando per recuperare la forma fisica ottimale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Come è noto Marchisio non vuole giocare in Serie A o comunque in una squadra che non sia la Juventus (come da recenti dichiarazioni dell'ex centrocampista bianconero), proprio per questo dovrebbe fare l'ennesima esperienza professionale all'estero.

Il mercato dei parametri zero

Il mercato dei parametri zero ha regalato altri acquisti importanti per la Serie A: su tutti spiccano i nomi di Buffon, (ritornato alla Juventus per chiudere la carriera in bianconero e diventare poi un dirigente) e quello di LLorente.

La punta spagnola, dopo la scadenza di contratto con il Tottenham, ha deciso di accettare l'offerta del Napoli. L'ex bianconero si è dimostrato decisivo con la società inglese lo scorso anno e grazie ad un suo importante gol il Tottenham ha raggiunto la finale di Champions League, sconfitto poi dal Liverpool. Llorente dovrebbe essere la riserva di Milik.