Il mercato ha regalato importanti acquisti, soprattutto da parte delle società di vertice di Serie A: da Juventus a Napoli fino ad arrivare all'Inter, sono arrivati giocatori di notevole qualità, che miglioreranno sicuramente in competitività il campionato italiano. A proposito di Juventus, il fiore all'occhiello della campagna acquisti è stato sicuramente l'arrivo di De Ligt, con i bianconeri che lo hanno pagato 75 milioni di euro; da non sottovalutare inoltre i parametri zero Ramsey, Rabiot e Buffon.

Quest'ultimo probabilmente chiuderà in questa stagione la carriera calcistica per poi diventare dirigente bianconero. Una delle cessioni più discusse è stata quella di Joao Cancelo al Manchester City per il quale la Juventus ha ricevuto circa 28 milioni di euro più il cartellino del terzino destro Danilo. Proprio l'arrivo del brasiliano ha chiuso ogni possibilità di un acquisto di uno dei fedelissimi di Sarri, lanciato dal tecnico toscano all'Empoli: parliamo di Hysaj.

Dell'albanese ha parlato il suo agente sportivo Mario Giuffredi, che ha confermato che piaceva alla Juventus ma si è chiusa ogni possibilità di arrivo a Torino quando è stato ufficializzato Danilo.

'Hysaj rimane al Napoli'

Lo stesso agente sportivo del terzino albanese ha confermato che il giocatore rimarrà a Napoli, nonostante abbia avuto tre offerte importanti. Il giocatore infatti è molto apprezzato a livello europeo proprio perché garantisce molta affidabilità soprattutto a livello tattico: fra le società interessate c'era stato anche l'Atletico Madrid, che poi avrebbe deciso di rinunciare al suo acquisto.

Di certo le possibilità di giocare titolare per il terzino albanese si riducono, dato l'acquisto di Di Lorenzo dall'Empoli; inoltre, sempre su quella fascia, la riserva è Malcuit mentre sulla fascia sinistra ci sono Ghoulam e Mario Rui. Sorprende quindi la scelta di Ancelotti di trattenere il terzino, dato l'affollamento sulle fasce: fra l'altro, nelle ultime ore, ci sarebbe stata un'importante offerta da parte del Valencia, che avrebbe voluto Hysaj soprattutto per la sua duttilità tattica. Come è noto infatti il terzino albanese può giocare su entrambi le fasce difensive.

Il mercato del Napoli

Il mercato del Napoli si è chiuso con gli acquisti di Lozano e Llorente: l'attaccante messicano è arrivato dal Psv Eindhoven per circa 43 milioni di euro e ha già segnato il suo primo gol in Serie A contro la Juventus. Per quanto riguarda invece il centravanti spagnolo, è arrivato a parametro zero dopo l'esperienza dello scorso anno con il Tottenham. L'ex Juventus sarà probabilmente una riserva di Milik ed eventualmente di Mertens, che Ancelotti sta schierando come punta centrale e non come esterno offensivo.