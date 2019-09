Durante la partita Cagliari-Inter, il giocatore neroazzurro Romelu Lukaku è stato preso di mira dai tifosi avversari con fischi e insulti razzisti. Oggi, l'attaccante ha deciso di lanciare un forte messaggio attraverso il suo canale Instagram.

Nel testo, Lukaku ha ricordato che anche altri calciatori in passato siano stati presi di mira per il colore della pelle. Inoltre, ha anche ribadito l'appello ai colleghi e alle società sportive per impedire che ciò si ripresenti ancora. Anche la società del Cagliari in una nota ha comunicato che farà di tutto per trovare i responsabili.

Il messaggio di Lukaku

Romelu Lukaku ha lanciato un forte messaggio al mondo dello sport e del calcio. Dopo gli insulti razzisti ricevuti durante la giornata di ieri, in occasione della partita Cagliari-Inter, l'attaccante neroazzurro ha deciso di scrivere un messaggio su Instagram per esprimere le sue emozioni.

Lukaku ha raccontato di come negli ultimi mesi, anche altri colleghi siano stati vittime di cori e fischi razzisti, come purtroppo è toccato a lui domenica.

Un gesto che non può essere accettato, in quanto il calcio è uno sport che deve combattere le discriminazioni, non considerarle come oggetto di vergogna.

Inoltre, l'attaccante ha lanciato un appello alle società calcistiche affinché reagiscono in modo coraggioso dinnanzi a simili episodi. Persino i social network devono essere costantemente controllati, poiché secondo il giocatore, spesso anche nei commenti vi sono tracce di discriminazioni razziali.

Lukaku continua affermando che nonostante siano anni che la situazione va avanti così, niente di concreto è stato fatto per evitare simili fatti. Perciò, è giunto il momento di prendere l'iniziativa e per farlo il calciatore neroazzurro chiama anche i colleghi di Serie A, affinché si schierino al suo fianco.

Uno sfogo duro lanciato su Instagram che arriva il giorno dopo il match Cagliari-Inter. Durante i 90° di gioco, Lukaku era stato oggetto di ripetuti insulti razzisti da parte del pubblico, prima e dopo il rigore segnato. Una situazione a cui il giocatore vuole dire basta una volta per tutte.

La reazione del Cagliari

A seguito della partita contro l'Inter e dello sfogo social lanciato da Lukaku, anche la società del Cagliari ha deciso di reagire. Attraverso un comunicato stampa, diffuso sul sito ufficiale, il club prende con forza le distanze dagli episodi successi al Sardegna Arena.

Inoltre, ribadisce il proprio impegno nell'individuare e estromettere dal club i responsabili dei cori razzisti ai danni dell'attaccante interista.

Ciò in quanto tali atteggiamenti risultano in contrasto con i valori che il Cagliari Calcio porta avanti da sempre in ogni singola iniziativa.