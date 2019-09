I giocatori in scadenza di contratto entrano spesso nel mirino del Calciomercato della Juventus. Al momento, in vista della prossima stagione, la pista più calda sembra essere quella che porta a Nemanja Matic, regista classe 1988 del Manchester United. Nel 4-3-3 di Sarri potrebbe essere l’alternativa, meno tecnica ma più fisica, di Miralem Pjanic, ma in molti stanno puntando il giocatore, il cui contratto coi Red Devils scadrà il 30 giugno 2020.

La sua avventura in Inghilterra sembra arrivata ai titoli di coda, a confermarlo ci sono le scelte di Solskjaer che lo ha utilizzato solo due volte in cinque gare di campionato. II serbo è stato schierato per 22 minuti con il Southampton e per 67 con il Leicester mentre ha guardato dalla panchina i compagni nei match con Chelsea, Wolverhampton e Crystal Palace.

Calciomercato Juventus: Matic è un’occasione

Insomma l’occasione per il calciomercato della Juventus è ghiotta.

Matic, visto il suo arretramento nelle gerarchie dei Red Devils, sembra intenzionato a non rinnovare l’intesa che scade nel 2020. Questo permetterebbe al giocatore e alle società interessate di iniziare i colloqui già nel mese di gennaio per poter acquisire il giocatore senza costi per il cartellino. Al momento il suo stipendio è di oltre 7 milioni a stagione, ma potendo trattare sull’uscita a parametro zero da Manchester è possibile che bisognerà garantirgli un ingaggio più elevato.

Ovviamente è ancora molto presto e al momento sono solo rumors, anche se in Inghilterra l’accostamento Matic-Juventus prende sempre più campo sia sui siti internet che sui giornali. Il serbo ha una fisicità notevole e quell’esperienza che nel ruolo di regista può essere sempre un fattore. Guardando al rosa di Maurizio Sarri è quel tipo di giocatore che ad oggi manca ai Campioni d’Italia, i quali per ora in mediana hanno grande tecnica ma pochissimo fisico. Matic potrebbe fare il vice Pjanic, ma all’occorrenza potrebbe essere utilizzato anche come mezzala difensiva.

Matic alla Juventus: il problema è la concorrenza

Un profilo come quello di Matic fa però gola a tanti. La Juventus non è sola nella corsa e le insidie arrivano soprattutto dalla Serie A. Secondo il Manchester Evening News sul serbo si starebbe fondando l’Inter che già in estate era stata accostata al ragazzo. Conte lo stima e lo ha già avuto al Chelsea, così la pista sembra essere molto concreta. Interessato a Matic sarebbe anche il Milan di Giampaolo, il Diavolo dei giovani potrebbe pensare al regista del Manchester United per aggiungere esperienza e carisma alla sua rosa.

Le insidie non finiscono qui, in Germania c’è il Borussia Dortmund pronto ad inserirsi nella contesa.

Il calciomercato delle Juventus, dopo i vari Ramsey, Rabiot ed Emre Can potrebbe quindi tornare alla carica peri parametri zero. Perso De Gea, pronto al rinnovo con i Red Devils, ora il mirino è puntato su Nemanja Matic.