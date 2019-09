Quella che prende il via oggi sarà la settimana che porterà la Juventus ad importanti sfide fra Champions League e campionato. I bianconeri, infatti, saranno in campo martedì sera per affrontare il Bayer Leverkusen e poi domenica 6 ottobre ci sarà la gara contro l'Inter. Quella contro i nerazzurri è una partita che il popolo juventino sente particolarmente visto che la ferita di Calciopoli non si è mai definitivamente marginata.

Infatti, lo scudetto 2006 resta un pensiero costante nella mente dei supporter bianconeri ma anche della stessa società. La dirigenza della Juve sta continuando la sua battaglia nei tribunali per aver giustizia. I bianconeri, infatti, vorrebbero che venisse tolto il tricolore del 2006 all'Inter. Per cercare di far valere le sue ragioni, stando a quanto afferma il Corriere della Sera, la Juve si presenterà nuovamente di fronte al collegio di garanzia.

Nuova tappa della vicenda Calciopoli

Per la Juventus, la questione legata a Calciopoli non si è mai chiusa del tutto. Infatti, il club bianconero non si arrende e sta presentando diversi ricorsi per far revocare lo scudetto 2006 all'Inter. Nel dicembre 2018, la Juve di fronte alla Corte di cassazione aveva visto chiudersi il procedimento di fronte alla giustizia ordinaria. Il club bianconero, però, non si è arreso e ha presentato due nuovi ricorsi al collegio di garanzia e al tribunale federale.

Entrambi i procedimenti sono stati dichiarati inammissibili ma la Juve si è presentata anche davanti alla Corte di Appello e ha richiesto la sospensione in attesa del Tar e ha anche domandato la revoca dello scudetto 2006 all'Inter. La società bianconera non ha però trovato le risposte che sperava visto che pure in questi due casi le richieste della Vecchia Signora sono state respinte. Adesso la Juve ha deciso di tornare al Collegio di garanzia e entro 30 giorni sarà fissata l'udienza.

Domenica 6 ottobre sfida in campo tra Juve e Inter

In attesa di capire come andrà l'ennesimo capitolo della questione Calciopoli, la Juventus e l'Inter si ritroveranno di fronte domenica 6 ottobre alle 20:45. I bianconeri, però, prima di pensare a questo match dovranno concentrarsi sulla Champions League, ma inevitabilmente il match contro il Bayer Leverkusen servirà a Maurizio Sarri per capire come la sua squadra arriverà alla sfida di San Siro.

Uno dei dubbi che il tecnico si porterà dietro nelle prossime ore sarà quello legato a Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Infatti, solo uno dei due sarà titolare in Champions e in campionato. La sensazione è che il numero 10 juventino possa essere favorito sul Pipita e non è da escludere che possa giocare dal primo minuto sia contro il Bayer Leverkusen che contro l'Inter. Dybala ha stregato Sarri e nelle ultime partite è sempre stato uno dei migliori perciò sembra pronto a guidare la Juve, anche nelle prossime partite.