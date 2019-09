C'è grandissima attesa per la seconda gara della Juventus 2019/2020 in Champions League, che si giocherà martedì (domani) allo Juventus Stadium di Torino. La formazione di Maurizio Sarri ha esordito con un buon pareggio contro l'Atletico Madrid fuori casa. Dopo essere andata in vantaggio per due a zero al Wanda Metropolitano, la Juventus si è fatta rimontare due reti, subite entrambe su cacio piazzato.

Contro la formazione di Maurizio Sarri la compagine tedesca è costretta a vincere per non perdere il treno qualificazione, dal momento che nella prima uscita stagionale in Champions League è arrivata una sorprendente sconfitta contro la Lokomotiv Mosca. La Juventus è sicuramente favorita contro il Bayer Leverkusen; la squadra di Sarri è superiore dal punto di vista tecnico-tattico e vanta ovviamente alcuni giocatori di altissimo livello tra le proprie fila, in primis Cristiano Ronaldo, il quale vuole timbrare la sua prima rete in questa edizione della massima competizione calcistica continentale per club.

Gli ospiti dovrebbero fare a meno dell'infortunato Bailey, mentre in casa juventina sarà recuperato Alex Sandro. Il terzino brasiliano offre certamente un'opzione in più al tecnico bianconero Maurizio Sarri, per cercare con maggiore fiducia i tre punti pieni di questa Champions League. Ma vediamo nel dettaglio le probabili formazioni del match.

Juve, in attacco dovrebbe esserci Higuain al posto di Dybala

La Juventus dovrebbe schierarsi con un solido 4-3-1-2, dal momento che Maurizio Sarri ha apprezzato non poco il lavoro di Aaron Ramsey come trequartista.

La squadra bianconera ha disputato un ottimo match contro la Spal, piegata per due a zero dopo una partita nella quale la Juventus ha creato tante occasioni. In porta tornerà Szczesny, mentre in difesa dovrebbero esserci Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Confermato il centrocampo a tre con Pjanic, sempre più nel vivo del gioco e gli "allegriani" Khedira e Matuidi. In attacco ancora staffetta Dybala-Higuain, mentre Cristiano Ronaldo è intoccabile.

Confermato Aaron Ramsey come trequartista. Il centrocampista gallese ha soddisfatto notevolmente Maurizio Sarri, che lo ha apprezzato per la sua polivalenza. Il Bayer Leverkusen, invece, dovrebbe schierarsi con una difesa a tre, con Dragovic, Bender e Sinkraven, quest'ultimo facente parte della formazione dell'Ajax che l'anno scorso eliminò la Juventus dalla Champions League. Il centrocampo dovrebbe essere formato da Weiser, Baumargartlnger, Aranguiz e Volland.

In attacco ci sarà l'intoccabile Alario, supportato da Havertz e Amiri.

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 1 e sarà in streaming sulla piattaforma di Sky Go, visibile anche su Smartphone.