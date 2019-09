L’Inter giocherà contro il Barcellona nella 2ª giornata del Gruppo F della Champions League. I nerazzurri, reduci dal pareggio casalingo contro lo Slavia Praga per 1-1, saranno attesi dai ragazzi di Ernesto Valverde al Camp Nou mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 21.00. Sarà un impegno ostico per i ragazzi di Antonio Conte, che dovranno provare a strappare un risultato positivo per continuare a rincorrere la qualificazione al turno successivo.

La partita Barcellona-Inter verrà trasmessa in esclusiva su Sky. Non ci sarà modo di guardarla in diretta tv su Canale 5, dove per la 2ª giornata della fase a gironi verrà proposto il match della Juventus. In attesa di scoprire cosa accadrà sul terreno di gioco, andiamo a vedere i precedenti tra i due club.

Inter e Conte mai vittoriosi al Camp Nou

L’Inter ha già affrontato 8 volte il Barcellona, rimediando solamente una vittoria, a fronte di 3 pareggi e 4 sconfitte.

Il primo doppio confronto risale alla stagione 2002/03 nella seconda fase a gironi. L’andata al Camp Nou si concluse 3-0 per i catalani, con le reti di Javier Saviola, Phillip Cocu e Patrick Kluivert. Terminò 0-0 il ritorno a San Siro. I nerazzurri si classificarono al secondo posto, alle spalle dei blaugrana, eliminando poi ai quarti di finale il Valencia. Furono poi sconfitti in semifinale dal Milan, che poi si andò a prendere la coppa a Manchester contro la Juventus.

Nella trionfale stagione 2009/10, quella del triplete, l’Inter incrociò il Barcellona nella fase a gironi. In casa finì 0-0. Il return match in trasferta vide i catalani imporsi per 2-0 con i goal di Gerard Piqué e Pedro. Entrambe le squadre proseguirono il cammino e si ritrovarono l’una di fronte all’altra in semifinale. I nerazzurri vinsero 3-1 a San Siro. Dopo essere passati in svantaggio per la rete firmata da Pedro, ribaltarono il risultato con Wesley Sneijder, Maicon e Diego Milito.

Al ritorno vinse il Barcellona per 1-0 con il goal di Gerard Piqué, ma non bastò alla squadra di Pep Guardiola per andare in finale, dove i nerazzurri batterono il Bayern Monaco.

La sfida più recente tra i due club risale alla stagione 2018/19, ancora una volta durante la fase a gironi. L’andata al Camp Nou si concluse 2-0 con Rafinha e Jordi Alba a segno. Il ritorno a San Siro finì 1-1 con i goal di Mauro Icardi e Malcom.

L’Inter si classificò al terzo posto, retrocedendo in Europa League. Nelle precedenti 4 sfide in terra catalana non hanno mai vinto i nerazzurri, riusciranno a sfatare questo tabù nella 2ª giornata della fase a gironi? Neppure Antonio Conte è mai riuscito ad espugnare il Camp Nou, nell’unica occasione in cui ha avuto modo di affrontare il Barcellona. Quando allenava il Chelsea perse 3-0 agli ottavi di finale, dopo aver pareggiato 1-1 a Stamford Bridge.

Fu così eliminato dalla Champions League.