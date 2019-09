La Serie A è in pausa per gli impegni della nazionale di Roberto Mancini. Questo è il momento propizio, per molti appassionati di Fantacalcio, per organizzare l'asta con gli amici. Si duella a colpi di rialzi per accaparrarsi i migliori giocatori del nostro campionato, specie ora che il calciomercato è finalmente chiuso e dunque si conoscono le rose definitive delle squadre. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti: mai facile effettuare le scelte, anche perché bisogna per forza di cose saper gestire alla perfezione il budget prefissato.

Gli attaccanti sono quelli che portano in genere più bonus ad una fantasquadra, ma anche i centrocampisti possono fare la differenza. Proviamo allora a stilare una lista di possibili colpi in vista dell'asta, tralasciando i campioni delle big, da Pjanic a Callejon, da Milinkovic-Savic a Pellegrini, che sono ovviamente scontati da inserire nell'elenco degli obiettivi.

I consigli per il Fantacalcio

Pulgar è uno dei nomi più scontati ma probabilmente adesso il suo prezzo lieviterà, viste le due reti segnate nelle prime due giornate di serie A.

Il mediano della Fiorentina abbina delle buone prestazioni alla capacità di mettere a segno dei gol, essendo un rigorista. Si sta mettendo già in luce nel Cagliari Nandez, uno degli acquisti più costosi in questo calciomercato della formazione sarda. È arrivato dal Boca Juniors e nella linea mediana dei rossoblù di Maran spicca per qualità e quantità. Potrebbe insomma essere un ottimo acquisto.

Senza dimenticare Schone, esperto centrocampista che il Genoa ha prelevato dall'Ajax.

Giocatore tecnico, titolare sicuro in rossoblù e senz'altro un ottimo tiratore, lo confermano i gol segnati in carriera. Altro giocatore che dovrebbe avere una buona continuità di rendimento è Amrabat, fresco acquisto del Verona. Kulusevski potrebbe invece essere davvero una rivelazione. È un centrocampista del Parma che in questa fase della stagione gioca in posizione molto avanzata ed è molto abile negli assist.

Traorè è un giovane in rampa di lancio, passato dall'Empoli al Sassuolo. Grande abilità di corsa e anche ottime qualità offensive per questo giocatore che può essere utilizzato anche a ridosso delle punte. Potrebbe garantire anche un buon numero di gol. Nella Spal spera di trovare ancora spazio Murgia, giovane centrocampista che ha ancora ampi margini di crescita e che potrebbe essere un ottimo acquisto low cost all'asta del Fantacalcio.

Proprio come Jajalo, nuovo mediano dell'Udinese. I friulani puntano anche sulle sue geometrie per arrivare al più presto alla salvezza e l'ex Palermo dovrebbe essere un titolare fisso.