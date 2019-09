Per molti appassionati di Fantacalcio il mese di settembre è quello designato per l'asta con gli amici nelle varie leghe private. Il campionato di Serie A infatti è in pausa per gli impegni di qualificazione a Euro 2020 dell'Italia e il calciomercato finalmente è chiuso.

Dunque si conoscono finalmente le rose delle venti squadre al via e non ci saranno altri movimenti fino al prossimo mese di gennaio, tranne il possibile ingaggio di qualche svincolato.

Sono come al solito gli attaccanti i giocatori che fanno maggiormente gola, quelli che con le loro reti e i loro bonus possono fare la differenza. Non si può però pensare di avere un reparto offensivo formato da soli big, come Ronaldo, Lukaku, Dzeko e via dicendo. Bisogna saper pescare anche nelle altre squadre e fare degli acquisti low cost per contenere il budget. Ma chi prendere? Proviamo a dare una lista di consigli.

Chi prendere all'asta del Fantacalcio

Stepinski è uno degli ultimi arrivi in casa Verona, dove è arrivato dai "cugini" del Chievo. Un attaccante che ha già una discreta esperienza in serie A e che sarà il terminale offensivo della squadra scaligera. Nella stessa formazione anche Tutino potrebbe essere una scommessa vincente all'asta. Magari non giocherà tutte le partite, ma Sergio Floccari della Spal potrebbe essere un ottimo acquisto low cost.

Non è un giocatore che ha bisogno di presentazioni, sa rendersi utile per la squadra e non ha smarrito la via del gol.

Babacar è il nuovo attaccante del Lecce, anche lui acquisto arrivato proprio negli ultimi giorni di calciomercato. Arriva dal Sassuolo e dovrebbe essere un titolare fisso nella squadra di Liverani. Dotato di gran tiro e anche rigorista, l'ex giocatore della Fiorentina dovrebbe trovare tanto spazio e potrebbe ambire anche alla doppia cifra nella classifica dei cannonieri.

Un po' lo stesso obiettivo che ha Caputo, nuovo attaccante proprio del Sassuolo. Lo scorso anno con la maglia dell'Empoli ha segnato davvero tanto, quest'anni vuole continuare a farlo per confermarsi uno dei migliori bomber italiani. Magari poco reclamizzato, ma molto efficace.

Pinamonti del Genoa si è già messo in mostra in queste prime due giornate di campionato. Se giocherà con continuità potrebbe sfondare e puntare anche alle 15 reti stagionali.

Cerca rilancio Simeone nel Cagliari, dopo che nella Fiorentina non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. L'argentino, figlio d'arte, sembra destinato a giocare titolare specie dopo l'infortunio di Pavoletti.

Altri consigli low cost per il Fantacalcio sono Donnarumma del Brescia (che però deve guardarsi ora dalla concorrenza di Matri) e Vlahovic della Fiorentina, centravanti che ha tutte le qualità per ritagliarsi uno spazio importante in viola.