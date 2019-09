Sono emerse diverse voci su un possibile trasferimento di Modric durante il mercato estivo. Infatti il neo dirigente milanista Boban era desideroso di portare il suo amico e connazionale a San Siro. SportMediaset (via Calciomercato.com) ha persino dichiarato ad un certo punto che i rossoneri stavano preparando un'offerta contrattuale per il nazionale croato, con il Real che aveva fissato un prezzo richiesto di 20 milioni di euro.

Tuttavia, l'attuale detentore del Pallone D'oro ha scelto di rimanere al Real Madrid, anche se secondo Calciomercato.it il Milan non ha perso le speranze di acquistare Modric. Secondo il portale quello che era un sogno per il Milan quest'estate "potrebbe diventare realtà in pochi mesi poichè il centrocampista sarà libero di firmare con qualsiasi squadra". Sostengono che il croato abbia un contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe decidere di cambiare aria dopo diversi anni passati a Madrid. Certo, Modric dovrebbe ridurre significativamente il suo ingaggio per trasferirsi a San Siro e soddisfare le condizioni economiche del Milan.

Calciomercato Milan: James Rodriguez era la sorpresa di Maldini

Come riportato da Sportitalia su Calciomercato.com, James Rodriguez era il regalo a sorpresa che la leggenda milanista Paolo Maldini avrebbe voluto dare alla sua amata squadra. Il centrocampista colombiano era stato proposto alla squadra milanese poche settimane prima e avrebbe potuto diventare una occasione dell'ultimo minuto per i rossoneri, ma la possibilità non ha portato a nulla poiché la finestra di trasferimento si è chiusa all'inizio di questa settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Calciomercato

Il 28enne Rodriguez è diventato famoso dopo le sue prestazioni con la Colombia nella Coppa del Mondo 2014 ed è stato rapidamente acquistato dagli spagnoli del Real Madrid. Il costo dell'operazione per acquistarlo dal Monaco è stato di 75 milioni di euro, ma il giocatore non si è mai espresso al meglio a Madrid. Così i Los Blancos lo hanno prestato alla squadra tedesca del Bayern Monaco nel 2017, dove ha giocato per due stagioni con maggior successo, prima di tornare a Madrid all'inizio dell'estate. Il giocatore era disposto a trasferirsi in Italia ed era fortemente legato ad un trasferimento al Napoli, ma l'affare non si è mai materializzato.

Milan, Bonaventura è pronto per Giampaolo

Giacomo Bonaventura è tornato dal grave infortunio che lo ha tenuto fuori per la maggior parte della scorsa stagione. Attualmente, sta lavorando con i suoi compagni di squadra a Milanello per tornare in piena forma, poiché dovrebbe essere un giocatore importante per il Milan in questa stagione. Il centrocampista rossonero, come riportato dalla Gazzetta Dello Sport (via MilanNews.it), non vede l'ora di tornare in campo in campionato dopo aver trascorso le partite contro l'Udinese e il Brescia in panchina.

Presto potrebbe avere la sua possibilità. Il giornale sottolinea che Giampaolo crede molto nel giocatore e lo tiene in grande considerazione. Pertanto, il centrocampista italiano sarà uno dei giocatori più importanti della squadra in questa stagione, poiché l'allenatore è pronto a puntare su di lui.