La Juventus, in questo inizio stagione, sta migliorando nel gioco offensivo ma restano notevoli difficoltà in difesa, in particolar modo sulle palle inattive. Anche a Brescia è arrivato l'ennesimo gol, anche se l'errore in questo caso è stato del portiere bianconero che non è riuscito a respingere un tiro di Donnarumma. Attualmente la Juventus è al secondo posto preceduta dall'Inter, che ha conquistato la quinta vittoria in altrettante partite.

Nonostante quindi si parli molto di calcio giocato, continuano le voci di mercato, in particolar modo arrivano indiscrezioni dall'Inghilterra che confermano come alcune delle società 'scontente' per i risultati sarebbero pronte a rafforzarsi sul mercato a gennaio. Una di queste è sicuramente il Manchester United, che avrebbe messo in discussione anche Solskjaer. L'esigenza evidente però della squadra inglese è soprattutto quella di rafforzare il settore avanzato, che dopo gli addii di Lukaku e Alexis Sanchez, ha bisogno di innesti di qualità.

Secondo Sky Sports, la società inglese potrebbe presentare un'offerta per Paulo Dybala, che sta cercando di riconquistare la fiducia di Sarri, che in questa fase della stagione gli sta preferendo Higuain.

Il Manchester United sarebbe interessato a Dybala

Come sottolinea l'emittente satellitare Sky Sports, il Manchester United potrebbe decidere di investire in maniera massiccia sul mercato a gennaio, in particolar modo nel settore avanzato.

Il giocatore che maggiormente interessa è Paulo Dybala, vicino alla società inglese anche ad agosto, prima della chiusura del Calciomercato inglese. Attualmente però, nonostante le prime partite sia partito in panchina, l'argentino starebbe ritagliandosi un posto da titolare, facilitato anche dal recente infortunio di Cristiano Ronaldo che è rimasto a riposo per un affaticamento muscolare nel match contro il Brescia.

L'argentino ha comunque una valutazione di circa 100 milioni di euro, e potrebbe sicuramente sistemare i conti societari, anche se la Juventus, qualora decidesse di venderlo, avrà necessariamente bisogno di un sostituto all'altezza.

Il mercato della Juventus

Non solo Dybala, potrebbero esserci altre cessioni nel calciomercato invernale: in particolar modo a rischio partenza sono Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca.

Questi ultimi due sembrerebbero quasi recuperati dopo gli infortuni subiti la scorsa stagione: il portiere ex Genoa potrebbe trasferirsi allo Sporting Lisbona, società che è stata vicina al giocatore anche in estate. Per quanto riguarda invece il centrocampista offensivo croato, è possibile un prestito al Genoa o alla Sampdoria.