Il Calciomercato della Juventus si muove in uscita e Mario Mandzukic è il primo giocatore da piazzare. Già in estate si era capito che per lui nel progetto bianconero non c’era spazio ma nessuno era riuscito a portarsi a casa il croato. Con l’esclusione dalla lista Champions e nessun minuto in campo la certezza è che l’attaccante dovrà cambiare aria già a gennaio. Nonostante i 33 anni le pretendenti non mancano, tra queste ci sarebbe anche il Manchester United che è alla ricerca di un centravanti.

Calciomercato Juventus: il Manchester United torna su Mandzukic

Solskjaer ha messo nel mirino il gigante della Juventus già la scorsa estate. Mandzukic è stato corteggiato per lungo tempo ma mai si è arrivati alla buona conclusione dell’affare. Il motivo è da ricercare nelle richieste economiche dell’attaccante, troppo alte per i Red Devils. Le cose però nei prossimi mesi potrebbero cambiare, ormai ai margini nei Campioni d’Italia, il giocatore potrebbe abbassare il tiro.

Così la strada sarebbe spianata anche perché dall’Inghilterra sono convinti che la Premier League possa esser destinazione molto gradita a Manduzkic.

È il Sun a rivelare l’indiscrezione di un ritorno di fiamma del Manchester United e spiega anche perché il corteggiamento potrebbe ripartire. Le cessioni di Lukaku e Sanchez all’Inter hanno lasciato sguarnito il reparto offensivo dei Diavoli Rossi che possono contare solamente su Rashford e il giovane Greenwood. Un bomber puro è quindi necessario e più del giovane Haaland sembra essere Mandzukic il preferito di Ole Gunnar Solskjaer.

Niente Qatar per Mandzukic

La pista Manchester United potrebbe prendere quota anche perché non ci sono più possibilità di vedere il giocatore volare in Qatar. Secondo Sky Sport sono saltate le trattative con l’Al-Rayyan e l’Al-Gharafa. Le due squadre avrebbero garantito un ingaggio da 6 milioni di euro ma sono nati problemi fiscali che hanno convinto Mandzukic a chiudere definitivamente ogni possibilità di trasferimento.

L’ipotesi inglese non è l’unica per il croato. In estate si erano fatte sotto Atletico Madrid e Bayern Monaco che ora non sembrano più piste calde ma tutto nel mercato può succedere. C’è poi la solita, ricchissima, proposta cinese. Dall’Oriente sono già arrivate proposte per il calciatore che però ha sempre rifiutato soprattutto perché all’epoca era un elemento centrale dei Campioni d’Italia. Ora tutto è cambiato, ora Sarri non ha bisogno di lui.

