17:21 - L'undici iniziale di Venezia-Chievo

VENEZIA: Lezzerini, Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli, Maleh, Fiordilino, Zuculini, Aramu, Montalto, Bocalon

CHIEVO: Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Brivio; Segre, Esposito, Obi, Giaccherini; Meggiorini, Djordjevic

17:19 - Sono state ufficializzate le formazioni di Napoli-Sampdoria

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Manolas, Allan, Gaetano, Insigne, Llorente, Amin. Allenatore: Carlo Ancelotti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Caprari; Rigoni, Quagliarella. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Tabellino Napoli-Sampdoria

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma 1 (Paganessi-Prenna; IV: Marini; VAR: Banti, AVAR: Costanzo)

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO:

Tabellino Venezia-Chievo

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Maleh, Fiordilino, Zuculini; Aramu; Montalto, Bocalon. Allenatore: Alessio Dionisi

CHIEVO (4-4-2): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Brivio; Segre, Esposito, Obi, Giaccherini; Meggiorini, Djordjevic.

Allenatore: Michele Marcolini

ARBITRO: Riccardo Ros della sezione di Torino (Affatato-Zingarelli; IV: Amabile)

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO:

Diretta Napoli-Sampdoria/Venezia-Chievo, la presentazione delle gare

Dopo la sosta per le Nazionali, riprende il campionato di Serie A e Serie B: questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 18.00 andranno di scena Napoli-Sampdoria e Venezia-Chievo.

I partenopei di mister Ancelotti hanno la ghiotta occasione di avvicinarsi al terzetto in vetta alla classifica, sfruttando il pareggio a reti inviolate della Juventus in casa della Fiorentina e in attesa delle sfide di Inter e Torino, impegnate tra stasera e lunedì rispettivamente contro Udinese e Lecce.

Punti pesanti in palio anche al Pierluigi Penzo, dove il Venezia ospita il Chievo: i lagunari hanno totalizzato solamente tre punti in due gare, frutto dell'unica vittoria stagionale maturata al Provinciale contro il Trapani. I clivensi invece hanno racimolato un punticino in centottanta minuti, nell'anticipo della seconda giornata di campionato contro l'Empoli: la sfida del Bentegodi terminò nell'occasione con il risultato di 1-1.