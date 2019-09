La dirigenza bianconera in questo Calciomercato estivo è stata spesso criticata, non tanto per gli acquisti, ma per la difficoltà di cedere alcuni esuberi che in qualche modo sono rimasti in rosa anche se non sono considerati molto da Sarri. Su tutti spiccano i nomi di Mandzukic ed Emre Can, esclusi anche dalla lista Champions League. Gli investimenti effettuati dalla società hanno riguardato soprattutto i giovani, non solo per la prima squadra (De Ligt, Demiral e Pellegrini) ma anche per la Juventus under 23 e la Primavera.

In particolar modo la squadra allenata da Pecchia vanta nella propria rosa giocatori che potrebbero essere protagonisti anche in Serie B, come ad esempio Rafia (arrivato dal Lione) e Mota Carvalho (acquistato dalla Virtus Entella). In primavera invece la dirigenza ha deciso anche per la continuità, cercando di confermare quei giocatori che potenzialmente potrebbero diventare dei riferimenti per la Prima Squadra nei prossimi anni: è il caso di Nicolò Fagioli, centrocampista offensivo, apprezzato molto lo scorso anno anche dall'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Di recente la Juventus ha deciso di rinnovare il contratto del giocatore per quattro anni, segno evidente di una stima umana e professionale notevole verso il giocatore.

Il giovane giocatore: 'Sono felice'

Su Instagram il centrocampista Nicolò Fagioli non ha nascosto la sua emozione, postando una sua foto mentre firma il contratto ed una frase molto bella nei confronti della società bianconera, sottolineando di essere ''felice, orgoglioso e onorato di aver rinnovato il contratto con la Juventus''. Una fiducia importante nei confronti di un ragazzo che ha avuto alcuni problemi fisici la scorsa stagione ma che sono stati risolti.

Chi è Nicolò Fagioli

Il centrocampista offensivo della Juventus è cresciuto nel Piacenza e ha iniziato a farsi conoscere prima di compiere i 10 anni. Successivamente si trasferisce nelle giovanili della Cremonese dove gioca quattro anni prima di essere notato all'età di 14 anni dalla Juventus che lo acquista per il vivaio, consapevole di avere un giovane dal valore tecnico non indifferente. E' un trequartista, ma può giocare anche da regista, bravo negli assist ma che ha anche un grande fiuto del gol, è bravo nelle finte ed ha una visione di gioco molto importante per l'età che ha.

Il rinnovo di contratto fino al 2023 significa tanta fiducia da parte della Juventus, che conta molto sul giocatore: non è un caso che l'anno scorso Massimiliano Allegri lo abbia portato in tournée con i bianconeri. Dopo Nicolussi e Caviglia la Juventus si ritrova un altro interessante giovane che potrebbe diventare importante in futuro anche per la Juventus dei grandi.