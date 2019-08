Siamo nell'ultima settimana di calciomercato e inevitabilmente si dovranno risolvere le questioni ancora in sospeso. Una di queste riguarda Mauro Icardi, il cui futuro continua ad essere avvolto completamente nel mistero. Il centravanti argentino non rientra nei piani del club nerazzurro e il concetto gli è stato ribadito anche nella giornata di martedì, nell'incontro avuto alla Pinetina con il presidente Steven Zhang e l'amministratore delegato Giuseppe Marotta.

Un vertice volto anche a convincere l'ex capitano ad accettare eventuali proposte che perverranno dopo i rifiuti pesanti arrivati nei confronti di Roma, Monaco e Arsenal.

Il consiglio a Icardi

Il nome di Mauro Icardi è finito sui giornali negli ultimi mesi più per quanto successo fuori dal campo che per le sue prestazioni. Il centravanti è fuori dal progetto Inter, con Marotta e Conte che hanno deciso di dare un taglio netto con il passato recente, cedendo altri big come Radja Nainggolan, andato in prestito secco al Cagliari, e Ivan Perisic, in prestito oneroso da cinque milioni con diritto di riscatto fissato a venticinque milioni di euro al Bayern Monaco.

La Gazzetta dello Sport spiega alcuni retroscena di quanto successo negli ultimi giorni intorno all'attaccante argentino. Chi gli è vicino, infatti, avrebbe sottolineato a Maurito come sia inutile insistere, consigliandogli di accettare la cessione visto il rischio di restare ai margini della rosa e lontano dai campi di gioco per almeno un anno. Un fattore che danneggerebbe soprattutto la sua immagine, visto che anche il suo sponsor (la Nike) comincia a premere per trovare una soluzione favorevole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter

Visto che l'Inter si sta cautelando, sembra difficile pensare ad una soluzione legale, visto che Icardi si sta regolarmente allenando in gruppo.

A chi gli dà questi consigli, però, l'ex capitano nerazzurro continua a rispondere nello stesso modo, escludendo ogni possibilità di dire addio al club meneghino in questa sessione di calciomercato.

La deadline del Napoli

Il club che sta mostrando maggiore interesse per Mauro Icardi è il Napoli.

Gli azzurri sono sulle sue tracce da oltre un mese e avrebbero già l'accordo con l'Inter sulla base di sessantacinque milioni di euro. Lo stallo è dato proprio dalla volontà del centravanti argentino, che continua a non dare una risposta definitiva ai partenopei, nonostante abbiano messo sul piatto un contratto quinquennale da quasi otto milioni di euro a stagione.

Napoli che, comunque, non può aspettare in eterno e che ha fissato per venerdì la deadline massima per cui ricevere una risposta dal centravanti argentino.

In caso di nuovo no, i partenopei chiuderanno per Fernando Llorente.